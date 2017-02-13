Социологи опровергли слова Порошенко о поддержке НАТО украинцами

Американские социологи опровергли утверждение Петра Порошенко о том, что большинство граждан Украины поддерживают вступление страны в НАТО.
В начале февраля украинский лидер объявил о намерении провести референдум по вопросу о вступлении государства в Североатлантический альянс. Свое заявление Пётр Порошенко подкрепил цифрами. По его данным, за четыре года число сторонников членства Украины в НАТО выросло с 16 до 54 процентов.
Однако исследования института Гэллапа (американский институт общественного мнения) показали совершенно иную картину. Согласно опубликованным данным опроса, вдвое меньше украинцев считают НАТО защитой — только 29 процентов. В то время как 35 процентов видят в НАТО угрозу.
Отмечается, что за последние годы противников Североатлантического альянса стало больше и на Украине, и в Белоруссии, и в России. Так, две трети россиян полагают, что НАТО представляет угрозу для России.
Однако исследования института Гэллапа (американский институт общественного мнения) показали совершенно иную картину. Согласно опубликованным данным опроса, вдвое меньше украинцев считают НАТО защитой — только 29 процентов. В то время как 35 процентов видят в НАТО угрозу.
Отмечается, что за последние годы противников Североатлантического альянса стало больше и на Украине, и в Белоруссии, и в России. Так, две трети россиян полагают, что НАТО представляет угрозу для России.
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