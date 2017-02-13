Социологи опровергли слова Порошенко о поддержке НАТО украинцами

Американские социологи опровергли утверждение Петра Порошенко о том, что большинство граждан Украины поддерживают вступление страны в НАТО.

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В начале февраля украинский лидер объявил о намерении провести референдум по вопросу о вступлении государства в Североатлантический альянс. Свое заявление Пётр Порошенко подкрепил цифрами. По его данным, за четыре года число сторонников членства Украины в НАТО выросло с 16 до 54 процентов.



Однако исследования института Гэллапа (американский институт общественного мнения) показали совершенно иную картину. Согласно опубликованным данным опроса, вдвое меньше украинцев считают НАТО защитой — только 29 процентов. В то время как 35 процентов видят в НАТО угрозу.



Отмечается, что за последние годы противников Североатлантического альянса стало больше и на Украине, и в Белоруссии, и в России. Так, две трети россиян полагают, что НАТО представляет угрозу для России.

