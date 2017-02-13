На берегу Телецого озера найдены белые предметы, похожие на обломки вертолета Robinson

Родственники пилота и пассажиров, находившихся на борту вертолета, который потерпел крушение, продолжают прибывать на Алтай. Сообщается, что им будет оказана вся необходимая, в том числе, психологическая помощь.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело и сейчас следователи рассматривают три версии происшествия. Чтобы выяснить, в каком техническом состоянии находилось судно, сыщики изучают документацию компании, которая его обслуживала. Все последние данные — у корреспондента НТВ Никиты Развозжаева.
Сейчас поиски пропавшего в небе над Алтаем вертолета Robinson временно приостановили. Над Телецким озером уже сгустились сумерки. Судя по сообщениям местных экстренных служб, в нескольких километрах от берега обнаружили лишь белые предметы, похожие на фрагменты обшивки воздушного судна. Правда, подобраться к ним спасатели не смогли. Не помогла даже специальная техника: начался снегопад, а на озере разыгрался шторм. На время непогоды водолазы решили воздержаться от погружения в специально доставленной барокамере.
Игорь Букин, глава ГУ МЧС РФ по Республике Алтай: «Проведение поисковых работ осложняется ухудшением погодных условий, снегопадом, оседанием тумана, но наземные группы свою работу продолжают. В настоящее время задействовано 150 человек и 28 единиц техники, также ожидаем прибытия вертолета Ми-8 с глубоководным подводным комплексом „Фалкон“ и четырьмя спасателями Байкальского спасательного отряда».
После сообщения о крушении информация менялась каждую минуту, но сейчас уже точно известно, что в момент трагедии в винтокрылой машине находились пять человек. Среди них — бывший вице-премьер республики Алтай Анатолий Банных. До этого он уже попадал в несколько авиакатастроф! В 2009 году оказался одним из немногих выживших в крушении вертолета Ми-171.
Вместе с Банных в салоне находился всемирно известный бейсджампер, неоднократный победитель соревнований по парашютному спорту Глеб Вореводин. Буквально накануне он поделился планами с поклонниками, что собирается совершить очередной прыжок с парашютом именно над Телецким озером. За штурвалом вертолета находился опытнейший пилот Дмитрий Ракитский — тем больше сомнений в версии о якобы допущенной ошибке, ведь инструктор как никто другой знал Robinson и в свое время даже принимал участие в испытательных полетах на машине именно этой модели. Среди погибших и супруга Дмитрия Елена. Ее тело, пока это предварительная информация, сегодня обнаружили на берегу озера. Пятый пассажир — еще одна девушка. Глава подмосковного вертолетного клуба Мария Козинцева. Она прилетела по приглашению Анатолия Банных. Подробнее — в материале НТВ.
Сейчас поиски пропавшего в небе над Алтаем вертолета Robinson временно приостановили. Над Телецким озером уже сгустились сумерки. Судя по сообщениям местных экстренных служб, в нескольких километрах от берега обнаружили лишь белые предметы, похожие на фрагменты обшивки воздушного судна. Правда, подобраться к ним спасатели не смогли. Не помогла даже специальная техника: начался снегопад, а на озере разыгрался шторм. На время непогоды водолазы решили воздержаться от погружения в специально доставленной барокамере.
Игорь Букин, глава ГУ МЧС РФ по Республике Алтай: «Проведение поисковых работ осложняется ухудшением погодных условий, снегопадом, оседанием тумана, но наземные группы свою работу продолжают. В настоящее время задействовано 150 человек и 28 единиц техники, также ожидаем прибытия вертолета Ми-8 с глубоководным подводным комплексом „Фалкон“ и четырьмя спасателями Байкальского спасательного отряда».
После сообщения о крушении информация менялась каждую минуту, но сейчас уже точно известно, что в момент трагедии в винтокрылой машине находились пять человек. Среди них — бывший вице-премьер республики Алтай Анатолий Банных. До этого он уже попадал в несколько авиакатастроф! В 2009 году оказался одним из немногих выживших в крушении вертолета Ми-171.
Вместе с Банных в салоне находился всемирно известный бейсджампер, неоднократный победитель соревнований по парашютному спорту Глеб Вореводин. Буквально накануне он поделился планами с поклонниками, что собирается совершить очередной прыжок с парашютом именно над Телецким озером. За штурвалом вертолета находился опытнейший пилот Дмитрий Ракитский — тем больше сомнений в версии о якобы допущенной ошибке, ведь инструктор как никто другой знал Robinson и в свое время даже принимал участие в испытательных полетах на машине именно этой модели. Среди погибших и супруга Дмитрия Елена. Ее тело, пока это предварительная информация, сегодня обнаружили на берегу озера. Пятый пассажир — еще одна девушка. Глава подмосковного вертолетного клуба Мария Козинцева. Она прилетела по приглашению Анатолия Банных. Подробнее — в материале НТВ.
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