Угроза потопа в Калифорнии: тысячи жителей в панике бегут от дырявой дамбы

Масштабная эвакуация проходит сейчас в США. В Калифорнии объявлено об угрозе прорыва дамбы, которая считается самой высокой в Америке. Если это произойдет, то разрушения будут просто катастрофическими: сразу несколько населенных пунктов может оказаться под водой. Люди в спешке покидают свои дома, на магистралях образовались большие заторы.
Как сообщает корреспондент НТВ Владимир Кобяков, власти Калифорнии сообщают об эвакуации 188 тысяч жителей вокруг озера Оровилл. Все окрестные трассы запружены потоком машин, люди стараются отъехать подальше от опасной зоны. Распоряжение об эвакуации были разосланы в восемь городов.
С рассветом американские телеканалы возобновили трансляцию из окрестностей озера. На кадрах, снятых с вертолета, видны огромные, практически неконтролируемые потоки воды недалеко от озера. По данным властей, угроза обрушения некоторых конструкций плотины вызвана тем, что в основном водоотводе образовалась промоина, а резервный канал поврежден эрозией. Поэтому сложно прогнозировать, как дальше будет развиваться ситуация при сбросе воды.
Панику усилило и сообщение в Twitter Департамента водного хозяйства Калифорнии, там в четыре часа дня по местному времени появилась запись: «Плотина может разрушиться в течение следующего часа». Местные телеканалы беспрерывно дают в эфир комментарии специалистов, чиновников, а также уже почти сутки освещают эвакуацию обычных жителей.
Нэнси Борсдорф, местный житель: «Я приехал с Лейксайда и удивился тому, сколько машин на дорогах, и что мой район практически пустой. Я запаниковал и стал укладывать вещи в свою машину — взял свою скрипку, немного одежды из стирки и все. Вы можете в это поверить?»
Вильям Кройль, начальник Департамента водоснабжения Калифорнии: «Были проведены корректировки в контроле потока. Мы увеличили поток с 50 тысяч акрофутов в секунду до 100 тысяч акрофутов в секунду. Мы рассчитываем, что это поможет улучшить ситуацию».
Если перевести акрофуты в привычные нам единицы, то получается, что из переполнившегося озера специалисты различными путями пытаются сбросить 3 тысячи тонн воды в минуту. Кроме того, в промоину, которая образовалась в основном водоотводе, с вертолетов сбрасывают мешки с камнями, чтобы засыпать брешь. Кстати есть данные, что все эти меры срабатывают, но вероятность аварии сохраняется.
Подробности — в репортаже.
С рассветом американские телеканалы возобновили трансляцию из окрестностей озера. На кадрах, снятых с вертолета, видны огромные, практически неконтролируемые потоки воды недалеко от озера. По данным властей, угроза обрушения некоторых конструкций плотины вызвана тем, что в основном водоотводе образовалась промоина, а резервный канал поврежден эрозией. Поэтому сложно прогнозировать, как дальше будет развиваться ситуация при сбросе воды.
Панику усилило и сообщение в Twitter Департамента водного хозяйства Калифорнии, там в четыре часа дня по местному времени появилась запись: «Плотина может разрушиться в течение следующего часа». Местные телеканалы беспрерывно дают в эфир комментарии специалистов, чиновников, а также уже почти сутки освещают эвакуацию обычных жителей.
Нэнси Борсдорф, местный житель: «Я приехал с Лейксайда и удивился тому, сколько машин на дорогах, и что мой район практически пустой. Я запаниковал и стал укладывать вещи в свою машину — взял свою скрипку, немного одежды из стирки и все. Вы можете в это поверить?»
Вильям Кройль, начальник Департамента водоснабжения Калифорнии: «Были проведены корректировки в контроле потока. Мы увеличили поток с 50 тысяч акрофутов в секунду до 100 тысяч акрофутов в секунду. Мы рассчитываем, что это поможет улучшить ситуацию».
Если перевести акрофуты в привычные нам единицы, то получается, что из переполнившегося озера специалисты различными путями пытаются сбросить 3 тысячи тонн воды в минуту. Кроме того, в промоину, которая образовалась в основном водоотводе, с вертолетов сбрасывают мешки с камнями, чтобы засыпать брешь. Кстати есть данные, что все эти меры срабатывают, но вероятность аварии сохраняется.
Подробности — в репортаже.
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