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  • 14.02, 00:38

Автомобиль сбил четверых на остановке на севере Москвы

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Автомобиль сбил четверых на остановке на севере Москвы

Автомобиль сбил четверых на остановке на севере Москвы

Четыре человека пострадали при столкновении легкового автомобиля с остановкой общественного транспорта на севере Москвы.

Легковой автомобиль Nissan врезался в остановку общественного транспорта на Дмитровском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в полиции.

По предварительным данным, медицинская помощь потребовалась четверым.

ГИБДД Москвы: «Около дома 110 водитель, управляя автомобилем Nissan, по неустановленным причинам столкнулся с остановкой общественного транспорта. По предварительным данным, четыре человека получили травмы».

На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.

В Twitter «Московского транспорта» сообщается, что погибших в результате ДТП нет.


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