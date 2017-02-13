Автомобиль сбил четверых на остановке на севере Москвы

Четыре человека пострадали при столкновении легкового автомобиля с остановкой общественного транспорта на севере Москвы.
Легковой автомобиль Nissan врезался в остановку общественного транспорта на Дмитровском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в полиции.
По предварительным данным, медицинская помощь потребовалась четверым.
ГИБДД Москвы: «Около дома 110 водитель, управляя автомобилем Nissan, по неустановленным причинам столкнулся с остановкой общественного транспорта. По предварительным данным, четыре человека получили травмы».
На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.
В Twitter «Московского транспорта» сообщается, что погибших в результате ДТП нет.
По предварительным данным, медицинская помощь потребовалась четверым.
ГИБДД Москвы: «Около дома 110 водитель, управляя автомобилем Nissan, по неустановленным причинам столкнулся с остановкой общественного транспорта. По предварительным данным, четыре человека получили травмы».
На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.
В Twitter «Московского транспорта» сообщается, что погибших в результате ДТП нет.
Пассажиры осуществляли высадку и посадку в автобус #284.— Московский транспорт (@DtRoad) 13 февраля 2017 г.
В результате произошедшего, по предварительным данным, пострадали 4 человека.
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