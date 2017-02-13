Бомж
Прямой эфир доступен только по ТВ до 01:55
Бомж 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.02, 00:39

Генпрокуратура РФ требует от Великобритании выдать экс-совладельца «Внешпромбанка»

2 комментария

Генпрокуратура РФ требует от Великобритании выдать экс-совладельца «Внешпромбанка»

Генпрокуратура РФ требует от Великобритании выдать <nobr>экс-совладельца</nobr> «Внешпромбанка»

Великобритании направлен запрос о выдаче бывшего совладельца «Внешпромбанка» и руководителя федерации бобслея и скелетона РФ Георгия Беджамова, заочно арестованного в России по подозрению в мошенничестве.

Генпрокуратура РФ направила запрос о выдачи беглого банкира Георгия Беджамова в Великобританию, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее запрос на экстрадицию также направлялся в Монако, где Беджамов был арестован по запросу российской стороны. Тогда же сообщалось, что власти княжества рассмотрят вопрос о высылке подозреваемого в РФ, передает «Коммерсант».

В России Беджамову заочно предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму более одного миллиарда рублей. В декабре 2015 года Беджамов бежал за границу. РФ объявила банкира в международный розыск. Беглеца обнаружили американские журналисты в Монте-Карло в принадлежащем ему винном баре, также в Монако часто видели роскошную 66-метровую яхту бизнесмена.

В декабре 2015 года в России по подозрению в мошенничестве была арестована сестра Беджамова — также совладелица «Внешпромбанка» Лариса Маркус. А в январе ЦБ РФ отозвал у «Внешпромбанка» лицензию. Регулятор оценил финансовую «дыру» в капитале банка в 187,4 миллиарда рублей.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru