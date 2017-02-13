Генпрокуратура РФ требует от Великобритании выдать экс-совладельца «Внешпромбанка»

Великобритании направлен запрос о выдаче бывшего совладельца «Внешпромбанка» и руководителя федерации бобслея и скелетона РФ Георгия Беджамова, заочно арестованного в России по подозрению в мошенничестве.
Генпрокуратура РФ направила запрос о выдачи беглого банкира Георгия Беджамова в Великобританию, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее запрос на экстрадицию также направлялся в Монако, где Беджамов был арестован по запросу российской стороны. Тогда же сообщалось, что власти княжества рассмотрят вопрос о высылке подозреваемого в РФ, передает «Коммерсант».
В России Беджамову заочно предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму более одного миллиарда рублей. В декабре 2015 года Беджамов бежал за границу. РФ объявила банкира в международный розыск. Беглеца обнаружили американские журналисты в Монте-Карло в принадлежащем ему винном баре, также в Монако часто видели роскошную 66-метровую яхту бизнесмена.
В декабре 2015 года в России по подозрению в мошенничестве была арестована сестра Беджамова — также совладелица «Внешпромбанка» Лариса Маркус. А в январе ЦБ РФ отозвал у «Внешпромбанка» лицензию. Регулятор оценил финансовую «дыру» в капитале банка в 187,4 миллиарда рублей.
Ранее запрос на экстрадицию также направлялся в Монако, где Беджамов был арестован по запросу российской стороны. Тогда же сообщалось, что власти княжества рассмотрят вопрос о высылке подозреваемого в РФ, передает «Коммерсант».
В России Беджамову заочно предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму более одного миллиарда рублей. В декабре 2015 года Беджамов бежал за границу. РФ объявила банкира в международный розыск. Беглеца обнаружили американские журналисты в Монте-Карло в принадлежащем ему винном баре, также в Монако часто видели роскошную 66-метровую яхту бизнесмена.
В декабре 2015 года в России по подозрению в мошенничестве была арестована сестра Беджамова — также совладелица «Внешпромбанка» Лариса Маркус. А в январе ЦБ РФ отозвал у «Внешпромбанка» лицензию. Регулятор оценил финансовую «дыру» в капитале банка в 187,4 миллиарда рублей.
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