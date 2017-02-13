Володин поддержал идею закона о защите чести и достоинства президента РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече со студентами университета «Иннополис» не исключил возможности принятия в РФ закона о защите чести и достоинства президента РФ.
Студент университета «Иннополис», специализирующегося на обучении по направлениям в сфере информационных технологий, поинтересовался, не планируется ли в Госдуме разработать и принять законопроект, который бы защищал честь и достоинство государства и президента, в том числе на международной арене. По мнению учащегося, в СМИ идет «информационный накат» на президента РФ.
Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ: «Вы почему правы, потому что весь международный опыт говорит о том, что такие законы не просто необходимы, они везде есть. Президент после того, как он избирается, возглавляет институт, институт президентства. Все институты защищены, но так получилось, что в России этот вопрос законодательно не урегулирован».
Володин, отметил, что соответствующие законы есть в Европе и в США. Володин привел в пример суды против американцев в 2015 году, которые оскорбили действующего президента Обаму. «Человека четыре получили серьезные сроки наказания — два, полтора года тюрьмы — просто за высказывания в адрес президента», — подчеркнул спикер.
Володин объяснил, что на сегодняшний день вопрос о срочном принятии такого закона в РФ не стоит, но в будущем «этот институт надо защищать».
Вячеслав Володин: «Но все это всегда надо сравнивать с тем, как за рубежом. У нас этот вопрос на сегодняшний день не стоит, хотя вы правильно говорите: его надо обсуждать, потому что это вопрос безопасности наших институтов власти».
Идею принятия закона о защите чести и достоинства президента РФ прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что позиции Кремля по этому вопросу пока нет, «вопрос нужно проработать, в том числе изучить международный опыт».
недопустимыми. Однако О’Райли заявил, что он принесет свои извинения не раньше 2023 года. В ответ на это в администрации российского президента сообщили, что «мы очень добрые и очень терпеливые» и пообещали поставить отметку в календаре на 23-й год.
Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ: «Вы почему правы, потому что весь международный опыт говорит о том, что такие законы не просто необходимы, они везде есть. Президент после того, как он избирается, возглавляет институт, институт президентства. Все институты защищены, но так получилось, что в России этот вопрос законодательно не урегулирован».
Володин, отметил, что соответствующие законы есть в Европе и в США. Володин привел в пример суды против американцев в 2015 году, которые оскорбили действующего президента Обаму. «Человека четыре получили серьезные сроки наказания — два, полтора года тюрьмы — просто за высказывания в адрес президента», — подчеркнул спикер.
Володин объяснил, что на сегодняшний день вопрос о срочном принятии такого закона в РФ не стоит, но в будущем «этот институт надо защищать».
Вячеслав Володин: «Но все это всегда надо сравнивать с тем, как за рубежом. У нас этот вопрос на сегодняшний день не стоит, хотя вы правильно говорите: его надо обсуждать, потому что это вопрос безопасности наших институтов власти».
Идею принятия закона о защите чести и достоинства президента РФ прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что позиции Кремля по этому вопросу пока нет, «вопрос нужно проработать, в том числе изучить международный опыт».
недопустимыми. Однако О’Райли заявил, что он принесет свои извинения не раньше 2023 года. В ответ на это в администрации российского президента сообщили, что «мы очень добрые и очень терпеливые» и пообещали поставить отметку в календаре на 23-й год.
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