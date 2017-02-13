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  • 14.02, 00:39

Нацгвардия Калифорнии приведена в боеготовность из-за разрушения плотины

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Нацгвардия Калифорнии приведена в боеготовность <nobr>из-за</nobr> разрушения плотины

Нацгвардия Калифорнии приведена в боеготовность из-за разрушения плотины

Нацгвардия Калифорнии приведена в боеготовность <nobr>из-за</nobr> разрушения плотины
  • Фото Associated Press © 2017, William Croyle

    • Более 20 тысяч военных национальной гвардии штата Калифорния приведены в полную готовность в связи с разрушением плотины в Оровилле.

    По данным издания Los Angeles Times, в боевую готовность приведены более 20 тысяч военнослужащих. Сообщается, что начальник административно-строевого управления сухопутных войск Дэвид Болдуин заявил о 23 тысячах солдат и рядовых ВВС, «готовых действовать, если потребуется».

    Тем временем в YouTube запущена прямая трансляция с места разрушения плотины.

    Ранее губернатор штата Калифорния Джерри Браун объявил о введении чрезвычайного положения в районе стихийного бедствия. Власти Калифорнии рекомендовали эвакуировать из зоны ЧП почти 190 тысяч человек. Эвакуация распространяется на города и населенные пункты Лайв Ок, Мэрисвилл, Уитленд, Пламас Лейк, Оливхерст, Гридли, Оровилл, Юба-сити.

    Во избежание аварии сброс воды был усилен до 100 тысяч кубических футов (2, 8 тысячи кубометров) в минуту. Кроме этого, предпринимаются действия по снижению уровня воды в озере Оровилл.

    К эрозии основного, а затем вспомогательного блока плотины в городе Оровилл привели сильные дожди, захлестнувшие Калифорнию в последние сутки.

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