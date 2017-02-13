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  • 14.02, 00:38

В Москве ищут родителей младенца, оставленного на уличном подоконнике

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В Москве ищут родителей младенца, оставленного на уличном подоконнике

В Москве ищут родителей младенца, оставленного на уличном подоконнике

Полицейские разыскивают родителей младенца, найденного на уличном подоконнике жилого дома на юге столицы.

По информации ГУ МВД по Москве, новорожденного 12 февраля обнаружила женщина. Она сообщила, что увидела младенца на уличном подоконнике первого этажа дома №37А на Ленинском проспекте. Прибывшие на место происшествия полицейские передали ребенка врачам скорой помощи. Младенец был госпитализирован в одну из городских больниц, сейчас он находится в одном из специализированных учреждений, передает Агентство городских новостей «Москва».

В полиции также сообщили приметы найденного ребенка: «азиатской внешности, на вид приблизительно 7–10 дней, был завернут в синюю пеленку типа „конверт“», и попросили всех, что-либо знающих о ребенке или его родителях, позвонить по телефонам: 8–499-123–62-47, 8–499-123–65-48 или в службу «102».

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