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  • 14.02, 00:38
Главный раввин Москвы извинился перед мусульманами в Instagram Кадырова. Кадыров, религия, соцсети, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Главный раввин Москвы извинился перед мусульманами в Instagram Кадырова

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Главный раввин Москвы извинился перед мусульманами в Instagram Кадырова

Главный раввин Москвы извинился перед мусульманами в Instagram Кадырова

Главный раввин Москвы извинился перед мусульманами в Instagram Кадырова

    Глава Чечни Рамзан Кадыров вступился за главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмитда, который заявил, что «99% террористов являются мусульманами».

    Рамзан Кадыров опубликовал видео извинений главного раввина Москвы, председателя Совета раввинов Европы Пинхаса Гольдшмидта в Instagram. Ранее священнослужитель в одном из интервью заявил, что «99% террористов являются мусульманами». Высказывание Гольдшмидта вызвало большой резонанс среди исламского духовенства.

    Дорогие друзья! Несколько дней назад на ленте одного из информагентств страны вышло большое интервью главного раввина России — Председателя Совета раввинов Европы Пинхаса Гольдшмидта. Некоторые высказывания Пинхаса Соломоновича вызвали неоднозначную реакцию среди исламского духовенства России и других стран. В частности, в тексте интервью сказано, что 99% террористов являются мусульманами. Конечно, это не так. Скажу, что среди многих тысяч зарубежных террористов, наводнивших Чечню, значительная часть не имела никакого отношения к Исламу, не знала, в какую сторону поворачиваются мусульмане во время молитвы. Осознавая, что для Пинхаса Соломоновича не характерно делать подобного рода высказывания, многие видные имамы были крайне удивлены и публично озвучили своё мнение. Раввин пояснил, что эти слова были сказаны в контексте критики указа президента США, наложившего запрет на въезд жителям целого ряда мусульманских стран. Пинхас Соломонович утверждает, что никогда не имел умысла высказываться негативно об Исламе, заявляет о приверженности к сотрудничеству и диалогу. Он сожалеет, что не был достаточно осторожен в своих формулировках и не сделал необходимого различия между исламом и радикализмом. Пинхас Соломонович приносит извинения, если обидел верующих людей, так как сам является глубоко верующим человеком. Нельзя отрицать того факта, что СМИ часто провоцируют политика и религиозного деятеля на резкие заявления, искажают суть беседы, выносят на передний план второстепенные вещи, сказанные в контексте с другими событиями. Я полагаю, что под дискуссией по поводу интервью Пинхаса Соломоновича следует подвести черту. Каждый из нас с вами в определённой мере отвечает за согласие в обществе, мир и стабильность. Поэтому, нельзя и малейшего повода давать тем, кто днём и ночью мечтают раскачать ситуацию. У нас много других проблем, над которыми следует сообща работать. Давайте думать об этом, действовать во благо народа и Отечества, не забывать о главном, увлёкшись частностями! #Кадыров #Россия #Чечня #Ислам

    Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)




    По словам Рамзана Кадырова, Пинхас Гольдшмидт «сожалеет, что не был достаточно осторожен в своих формулировках и не сделал необходимого различия между исламом и радикализмом».

    Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики: «Конечно, это не так, речь шла не о мусульманах, а о радикалах, экстремистах. Скажу, что среди многих тысяч зарубежных террористов, наводнивших Чечню в 90-е годы, значительная часть не имела никакого отношения к Исламу, не знала, в какую сторону обращаются мусульмане во время молитвы Аллаху».

    Глава Чечни предложил мусульманам России завершить дискуссию по поводу интервью Гольдшмидта, сообщает «Комсомольская правда».

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