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  • 14.02, 00:38

Московская школьница отдала цыганке миллион рублей за наведение порчи

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Московская школьница отдала цыганке миллион рублей за наведение порчи

Московская школьница отдала цыганке миллион рублей за наведение порчи

Столичные полицейские разыскивают цыганку, которая обманом выманила у 12-летней девочки украшения, стоимостью в 1 млн рублей.

Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах, дорогие украшения и 16 тысяч рублей в придачу девочка отдала цыганке в обмен на обещание навести порчу на ее недоброжелателей. В полицию о происшествии заявила мать школьницы.

Источник: «Женщина попросила привлечь к ответственности гражданку цыганской внешности, которая под предлогом наведения порчи получила от 12-летней дочери заявительницы 16 тысяч рублей и ювелирные изделия, после чего скрылась».

По информации источника, причиненный ущерб превысил 1 млн рублей. По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Московские сыщики разыскивают преступницу.

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