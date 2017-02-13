Московская школьница отдала цыганке миллион рублей за наведение порчи

Столичные полицейские разыскивают цыганку, которая обманом выманила у
12-летней девочки украшения, стоимостью в 1 млн рублей.
Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах, дорогие украшения и 16 тысяч рублей в придачу девочка отдала цыганке в обмен на обещание навести порчу на ее недоброжелателей. В полицию о происшествии заявила мать школьницы.
Источник: «Женщина попросила привлечь к ответственности гражданку цыганской внешности, которая под предлогом наведения порчи получила от 12-летней дочери заявительницы 16 тысяч рублей и ювелирные изделия, после чего скрылась».
По информации источника, причиненный ущерб превысил 1 млн рублей. По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Московские сыщики разыскивают преступницу.
Источник: «Женщина попросила привлечь к ответственности гражданку цыганской внешности, которая под предлогом наведения порчи получила от 12-летней дочери заявительницы 16 тысяч рублей и ювелирные изделия, после чего скрылась».
По информации источника, причиненный ущерб превысил 1 млн рублей. По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Московские сыщики разыскивают преступницу.
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