Главный приз World Press Photo вручен за «невероятно жесткий новостной снимок»

Снимок одного из самых шокирующих событий 2016 года сегодня получил главный приз международного конкурса World Press Photo. Речь идет о фото, сделанном в Турции в момент убийства российского посла Андрея Карлова. Работу, которую видел, наверное, каждый, кто в последнее время хоть раз заходил в Интернет, назвали «невероятно жесткой новостной фотографией».
World Press Photo уже 60 лет выдает премии за лучшие репортерские фотографии. Никогда еще так остро не вставал вопрос об этике присуждаемой премии. В этот раз победитель — турецкий фотограф Associated Press Бурхан Озбилидж. Он случайно зашел в зал художественной галереи в Анкаре 19 декабря 2016 года.
Бурхан Озбилидж, фотограф Associated Press: «Я зашел туда случайно, я живу в 150 метрах от галереи. Договорился встретиться там с приятелем, смотрю — пришел российский посол. Я решил его снять для архива, потому что еще не фотографировал его».
Бурхан сделал несколько снимков посла и остался ими крайне доволен. Он уже собирался уходить, но остался — ему понравилась речь Андрея Карлова и сам посол.
Бурхан Озбилидж: «Он был очень милый, культурный человек. Он несколько раз повторил слово „родина“. Мне показалось, что он очень скучает, в его голосе было столько тепла!»
Посол оказался на полу через секунду. Журналисты бросились из зала. Бурхан остался. Как он сказал: может, я бы и погиб, но потом фотографию с моего фотоаппарата редакция бы все равно получила.
Вопрос, который задают на факультете журналистики студентам: если тонет человек, вы броситесь снимать или спасать? Как передает корреспондент Лиза Герсон, этот вопрос победитель конкурса задать себе не успел — посол Андрей Карлов был убит на его глазах моментально. Выбор остался простой — бежать или остаться и фотографировать убийцу? Он остался и получил приз за храбрость.
World Press Photo дают премию не за храбрость. Это очень тонкая грань — поощрить фотографию и осудить то, что на ней изображено, прославить фотографа и посрамить террориста, представить основной идеей фотографии не победу в этом мире зла, а зло как болезнь мира, с которым надо бороться.
Стюарт Франклин, председатель жюри: «Это целая проблема, ведь мы усиливаем голос террориста. Я не думаю, что это надо делать. Это было сложное решение, и я не считаю, что этой фотографии нужен высший приз».
В пресс-релизе, выпущенном World Press Photo, приводятся такие слова других членов жюри — тех, кто голосовал за присуждение этому фото высшего приза.
Мари Калверт, член жюри World Press Photo: «Это было очень сложное решение, но мы понимали, что это фото — свидетельство той ненависти, которая живет в мире. Это взрывное изображение, которому мы присудили высший приз».
Фотограф-победитель говорит, что для него самого эта фотография перевернула мир. Впервые на его глазах убили человека, который секунду назад стоял, улыбался, говорил. Впервые он оказался лицом к лицу с убийцей, которому и самому осталось жить несколько секунд. Впервые он стал свидетелем страшной идеологической ненависти и злобы, которая направлена на весь мир, а погубила одного конкретного человека.
Бурхан Озбилидж, фотограф Associated Press: «Я зашел туда случайно, я живу в 150 метрах от галереи. Договорился встретиться там с приятелем, смотрю — пришел российский посол. Я решил его снять для архива, потому что еще не фотографировал его».
Бурхан сделал несколько снимков посла и остался ими крайне доволен. Он уже собирался уходить, но остался — ему понравилась речь Андрея Карлова и сам посол.
Бурхан Озбилидж: «Он был очень милый, культурный человек. Он несколько раз повторил слово „родина“. Мне показалось, что он очень скучает, в его голосе было столько тепла!»
Посол оказался на полу через секунду. Журналисты бросились из зала. Бурхан остался. Как он сказал: может, я бы и погиб, но потом фотографию с моего фотоаппарата редакция бы все равно получила.
Вопрос, который задают на факультете журналистики студентам: если тонет человек, вы броситесь снимать или спасать? Как передает корреспондент Лиза Герсон, этот вопрос победитель конкурса задать себе не успел — посол Андрей Карлов был убит на его глазах моментально. Выбор остался простой — бежать или остаться и фотографировать убийцу? Он остался и получил приз за храбрость.
World Press Photo дают премию не за храбрость. Это очень тонкая грань — поощрить фотографию и осудить то, что на ней изображено, прославить фотографа и посрамить террориста, представить основной идеей фотографии не победу в этом мире зла, а зло как болезнь мира, с которым надо бороться.
Стюарт Франклин, председатель жюри: «Это целая проблема, ведь мы усиливаем голос террориста. Я не думаю, что это надо делать. Это было сложное решение, и я не считаю, что этой фотографии нужен высший приз».
В пресс-релизе, выпущенном World Press Photo, приводятся такие слова других членов жюри — тех, кто голосовал за присуждение этому фото высшего приза.
Мари Калверт, член жюри World Press Photo: «Это было очень сложное решение, но мы понимали, что это фото — свидетельство той ненависти, которая живет в мире. Это взрывное изображение, которому мы присудили высший приз».
Фотограф-победитель говорит, что для него самого эта фотография перевернула мир. Впервые на его глазах убили человека, который секунду назад стоял, улыбался, говорил. Впервые он оказался лицом к лицу с убийцей, которому и самому осталось жить несколько секунд. Впервые он стал свидетелем страшной идеологической ненависти и злобы, которая направлена на весь мир, а погубила одного конкретного человека.
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