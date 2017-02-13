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  • 14.02, 00:39
Главный приз World Press Photo вручен за «невероятно жесткий новостной снимок». дипломатия, СМИ, Турция, убийства и покушения, фестивали и конкурсы, фото. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Главный приз World Press Photo вручен за «невероятно жесткий новостной снимок»

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Главный приз World Press Photo вручен за «невероятно жесткий новостной снимок»

Главный приз World Press Photo вручен за «невероятно жесткий новостной снимок»

Главный приз World Press Photo вручен за «невероятно жесткий новостной снимок»

    Снимок одного из самых шокирующих событий 2016 года сегодня получил главный приз международного конкурса World Press Photo. Речь идет о фото, сделанном в Турции в момент убийства российского посла Андрея Карлова. Работу, которую видел, наверное, каждый, кто в последнее время хоть раз заходил в Интернет, назвали «невероятно жесткой новостной фотографией».

    World Press Photo уже 60 лет выдает премии за лучшие репортерские фотографии. Никогда еще так остро не вставал вопрос об этике присуждаемой премии. В этот раз победитель — турецкий фотограф Associated Press Бурхан Озбилидж. Он случайно зашел в зал художественной галереи в Анкаре 19 декабря 2016 года.

    Бурхан Озбилидж, фотограф Associated Press: «Я зашел туда случайно, я живу в 150 метрах от галереи. Договорился встретиться там с приятелем, смотрю — пришел российский посол. Я решил его снять для архива, потому что еще не фотографировал его».

    Бурхан сделал несколько снимков посла и остался ими крайне доволен. Он уже собирался уходить, но остался — ему понравилась речь Андрея Карлова и сам посол.

    Бурхан Озбилидж: «Он был очень милый, культурный человек. Он несколько раз повторил слово „родина“. Мне показалось, что он очень скучает, в его голосе было столько тепла!»

    Посол оказался на полу через секунду. Журналисты бросились из зала. Бурхан остался. Как он сказал: может, я бы и погиб, но потом фотографию с моего фотоаппарата редакция бы все равно получила.

    Вопрос, который задают на факультете журналистики студентам: если тонет человек, вы броситесь снимать или спасать? Как передает корреспондент Лиза Герсон, этот вопрос победитель конкурса задать себе не успел — посол Андрей Карлов был убит на его глазах моментально. Выбор остался простой — бежать или остаться и фотографировать убийцу? Он остался и получил приз за храбрость.

    World Press Photo дают премию не за храбрость. Это очень тонкая грань — поощрить фотографию и осудить то, что на ней изображено, прославить фотографа и посрамить террориста, представить основной идеей фотографии не победу в этом мире зла, а зло как болезнь мира, с которым надо бороться.

    Стюарт Франклин, председатель жюри: «Это целая проблема, ведь мы усиливаем голос террориста. Я не думаю, что это надо делать. Это было сложное решение, и я не считаю, что этой фотографии нужен высший приз».

    В пресс-релизе, выпущенном World Press Photo, приводятся такие слова других членов жюри — тех, кто голосовал за присуждение этому фото высшего приза.

    Мари Калверт, член жюри World Press Photo: «Это было очень сложное решение, но мы понимали, что это фото — свидетельство той ненависти, которая живет в мире. Это взрывное изображение, которому мы присудили высший приз».

    Фотограф-победитель говорит, что для него самого эта фотография перевернула мир. Впервые на его глазах убили человека, который секунду назад стоял, улыбался, говорил. Впервые он оказался лицом к лицу с убийцей, которому и самому осталось жить несколько секунд. Впервые он стал свидетелем страшной идеологической ненависти и злобы, которая направлена на весь мир, а погубила одного конкретного человека.

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