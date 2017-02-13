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  • 14.02, 00:40

В Москве грабитель в медицинской маске прострелил ногу прохожему

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В Москве грабитель в медицинской маске прострелил ногу прохожему

В Москве грабитель в медицинской маске прострелил ногу прохожему

Московские полицейские разыскивают злоумышленника, который при попытке ограбления выстрелил в ногу мужчине на юго-востоке столицы.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве рассказали, что инцидент произошел около 15:15 на Краснознаменной улице. Там вооруженный злоумышленник попытался ограбить прохожего, ранил его в ногу и скрылся с места преступления.

Пресс-служба ГУ МВД по Москве: «По предварительной информации, неизвестный подошел к заявителю, угрожая предметом похожим на пистолет, и потребовал передать ему деньги и личные вещи. Получив отказ, он выстрелил потерпевшему в ногу из неустановленного оружия, а затем скрылся».

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, нападение произошло возле магазина «Пятерочка». По информации источника, нападавший был вооружен травматическим пистолетом. Свое лицо он прятал под медицинской маской и разговаривал с акцентом.

Пострадавшему мужчине в настоящее время оказывается медицинская помощь. Сотрудники полиции принимают все необходимые меры по розыску нападавшего.

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