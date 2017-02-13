Минсельхоз развеял опасения о возможном дефиците качественного зерна

Заявления о том, что в России может возникнуть дефицит качественной пшеницы для производства хлеба, прокомментировали в Минсельхозе.

На сегодняшнем совещании в Совете Федерации представитель ведомства Владимир Волик заявил, что переходящие запасы продовольственной пшеницы оцениваются в 16 миллионов тонн, в основном это зерно IV класса и его «должно хватить».



Поводом к разговору на эту тему послужили документы, которые верхняя палата российского парламента подготовила к совещанию. Там говорилось, что, несмотря на рекордный урожай, качественное зерно для производства хлеба в России — это уже дефицит.



Сообщалось, например, доля пшеницы III класса сократилась за 5 лет с 50% примерно до 25%, а вот зерна IV класса стало больше. По мнению авторов доклада, у российских аграриев нет стимула выращивать высококачественное зерно.