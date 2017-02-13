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  • 14.02, 00:39

Охлобыстин вслед за майором Прилепиным заявил о готовности воевать за ДНР

29 комментариев
  • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
Охлобыстин вслед за майором Прилепиным заявил о готовности воевать за ДНР

Охлобыстин вслед за майором Прилепиным заявил о готовности воевать за ДНР

Охлобыстин вслед за майором Прилепиным заявил о готовности воевать за ДНР
  • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

    • Звезда сериала «Интерны», священник Иван Охлобыстин заявил, что готов пополнить ряды ополчения в Донбассе, если призовут.

    Российский актер Иван Охлобыстин в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что готов воевать за ДНР в качестве рядового.

    Комментируя назначение Захара Прилепина замполитом одного из батальонов ДНР, Охлобыстин отметил, что тоже готов «бороться с фашизмом». Актер заметил, что в отличие от Прилепина не обладает какими-то специальными военными знаниями и навыками, но готов воевать «как человек простой».

    Охлобыстин также напомнил, что ему, как действующему священнослужителю, не положено носить оружия, но в случае призыва он отправится в Донбасс.

    Популярный российский актер Иван Охлобыстин в 2016 году получил паспорт гражданина самопровозглашенной Донецкой народной республики и и пообещал республике «помощь пропагандистского характера, путем реализации соответствующих кинопроектов». В ответ на такие заявления СБУ Украины завела против российского актера уголовное дело за «создание террористической группы». По данным спецслужб, Охлобыстин публично поддерживал идеи «русского мира», «радостно приветствовал русскую весну» и воссоединение Крыма с Россией.

    Сегодня стало известно, что глава ДНР Александр Захарченко лично вручил погоны майора ВС ДНР российскому писателю Захару Прилепину, который занял пост замкомандира по работе с личным составом в одном из батальонов ополчения ДНР.


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