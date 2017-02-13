Охлобыстин вслед за майором Прилепиным заявил о готовности воевать за ДНР

Звезда сериала «Интерны», священник Иван Охлобыстин заявил, что готов пополнить ряды ополчения в Донбассе, если призовут.
Российский актер Иван Охлобыстин в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что готов воевать за ДНР в качестве рядового.
Комментируя назначение Захара Прилепина замполитом одного из батальонов ДНР, Охлобыстин отметил, что тоже готов «бороться с фашизмом». Актер заметил, что в отличие от Прилепина не обладает какими-то специальными военными знаниями и навыками, но готов воевать «как человек простой».
Охлобыстин также напомнил, что ему, как действующему священнослужителю, не положено носить оружия, но в случае призыва он отправится в Донбасс.
создание террористической группы». По данным спецслужб, Охлобыстин публично поддерживал идеи «русского мира», «радостно приветствовал русскую весну» и воссоединение Крыма с Россией.
Сегодня стало известно, что глава ДНР Александр Захарченко лично вручил погоны майора ВС ДНР российскому писателю Захару Прилепину, который занял пост замкомандира по работе с личным составом в одном из батальонов ополчения ДНР.
Комментируя назначение Захара Прилепина замполитом одного из батальонов ДНР, Охлобыстин отметил, что тоже готов «бороться с фашизмом». Актер заметил, что в отличие от Прилепина не обладает какими-то специальными военными знаниями и навыками, но готов воевать «как человек простой».
Охлобыстин также напомнил, что ему, как действующему священнослужителю, не положено носить оружия, но в случае призыва он отправится в Донбасс.
создание террористической группы». По данным спецслужб, Охлобыстин публично поддерживал идеи «русского мира», «радостно приветствовал русскую весну» и воссоединение Крыма с Россией.
Сегодня стало известно, что глава ДНР Александр Захарченко лично вручил погоны майора ВС ДНР российскому писателю Захару Прилепину, который занял пост замкомандира по работе с личным составом в одном из батальонов ополчения ДНР.
Захар Прилепин поступил мужественно и честно, следуя традициям великой русской литературы. И я лично вручил ему погоны майора ВС ДНР.— Александр Захарченко (@AlexZaxarchenko) 13 февраля 2017 г.
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