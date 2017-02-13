Спор двух клиентов бара обернулся массовым побоищем: видео

В одном из британских баров произошла массовая драка с участием сотни человек. В потасовку оказались вовлечены не только мужчины, но и женщины.
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Инцидент произошел в пабе The Albany Palace в британском городе Троубридж, графство Уилтшир. Все началось со спора, завязавшегося между двумя клиентами заведения. Буквально через несколько минут все в помещении уже дрались между собой. Досталось даже полицейскому, пытавшемуся утихомирить дебоширов, сообщают Вести.Ru.
Менеджер бара снял происходящее на видео. По его словам, в стенах этого заведения никогда не происходило ничего подобного. Подобными впечатлениями поделился и другой очевидец потасовки, 21-летний молодой человек. Мужчина рассказал, что в драке одному из его друзей разбили об голову бутылку, позже пострадавшего госпитализировала бригада скорой помощи.
По результатм происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали одного человека. Его обвинили в ношении холодного оружия. Сейчас полицейские ищут зачинщиков драки.
Менеджер бара снял происходящее на видео. По его словам, в стенах этого заведения никогда не происходило ничего подобного. Подобными впечатлениями поделился и другой очевидец потасовки, 21-летний молодой человек. Мужчина рассказал, что в драке одному из его друзей разбили об голову бутылку, позже пострадавшего госпитализировала бригада скорой помощи.
По результатм происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали одного человека. Его обвинили в ношении холодного оружия. Сейчас полицейские ищут зачинщиков драки.
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