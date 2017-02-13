Участница проекта «Ты супер!» Арианна мечтает найти своего отца

Первые 11 конкурсантов уже приняли участие в отборочном туре шоу «Ты супер!», остальные ждут своей очереди. Жизнь каждого из этих ребят — готовый сценарий.
Поздним вечером после первого дня отборочного тура на подмосковной базе «Ты супер!» первых 11 выступивших встретили как победителей, вне зависимости от количества кнопок, нажатых судьями. И тут невозможно сразу определить настроение, потому что в одном углу прыгают от радости, а в другом плачут. То ли ребятам уже грустно от предстоящего расставания, то ли переживают за себя и свое выступление.
В жилых корпусах никто и не думает расходиться по комнатам. Сидят в углах, прямо на полу, только бы не оставаться наедине со своим страхом. Чувствуется, что каждому из них прямо сейчас очень нужно услышать что-то очень важное, что-то, от чего колени перестанут трястись, а плечи расправятся.
Только одна девушка никогда не общается с остальными участниками и никогда не задерживается дольше, чем на репетицию. Арианна Литовченко какая-то слишком взрослая. Она с рождения почти не видит, различает отдельные силуэты. Свою маму она тоже почти не видела такой, о которой мечтает каждый ребенок. В воспоминаниях остались только постоянные пьянки, грязь и чужие люди, которые приходили домой.
Арианна Литовченко, участница проекта «Ты супер!»: «Квартира загаженная, несколько мужиков с бутылками с матерью рядом сидят. Это мое самое первое воспоминание».
Как передает корреспондент Анастасия Пак, больше про мать Арианна вспоминать не любит. Женщину лишили родительских прав, когда девочке было всего 7 лет. И сейчас ее пугает даже мысль о том, как бы сложилась жизнь, не окажись она в детском доме.
Арианна Литовченко: «Мама меня очень хотела забрать. И кем бы я стала, если бы меня отдали ей? Я просто боюсь подумать».
Все мысли — об учебе и друзьях, которые ее любят, а мечты даже не о большой сцене, а о большой и взаимной любви, которую так трудно найти и еще труднее сохранить.
Арианна Литовченко: «Как каждый подросток я мечтаю о клевом парне, но ведь клевый парень — это ведь тоже дело относительное. Клевый парень — сегодня он есть, а завтра его нет. Семья — тоже, сегодня она есть, а завтра — нет».
Арианна также мечтает найти отца, о котором в свидетельстве о рождении нет ничего, даже имени, только прочерк.
Арианна Литовченко: «Я хочу отца своего увидеть! Кто же он такой?»
Иногда кажется, что выход на огромную сцену ей нужен вовсе не для того, чтобы стать знаменитой на весь мир, а чтобы увидел только один-единственный человек, чтобы больше не было прочерков в ее жизни.
Ты супер!» по субботам в 20:00 на телеканале НТВ. Узнавать все последние новости проекта, следить за выступлениями и голосовать за понравившихся участников можно с помощью приложения «Ты супер!» для iOS или Android.
Международный информационный партнер конкурса «Ты супер!» — новостное агентство и радио Sputnik.
В жилых корпусах никто и не думает расходиться по комнатам. Сидят в углах, прямо на полу, только бы не оставаться наедине со своим страхом. Чувствуется, что каждому из них прямо сейчас очень нужно услышать что-то очень важное, что-то, от чего колени перестанут трястись, а плечи расправятся.
Только одна девушка никогда не общается с остальными участниками и никогда не задерживается дольше, чем на репетицию. Арианна Литовченко какая-то слишком взрослая. Она с рождения почти не видит, различает отдельные силуэты. Свою маму она тоже почти не видела такой, о которой мечтает каждый ребенок. В воспоминаниях остались только постоянные пьянки, грязь и чужие люди, которые приходили домой.
Арианна Литовченко, участница проекта «Ты супер!»: «Квартира загаженная, несколько мужиков с бутылками с матерью рядом сидят. Это мое самое первое воспоминание».
Как передает корреспондент Анастасия Пак, больше про мать Арианна вспоминать не любит. Женщину лишили родительских прав, когда девочке было всего 7 лет. И сейчас ее пугает даже мысль о том, как бы сложилась жизнь, не окажись она в детском доме.
Арианна Литовченко: «Мама меня очень хотела забрать. И кем бы я стала, если бы меня отдали ей? Я просто боюсь подумать».
Все мысли — об учебе и друзьях, которые ее любят, а мечты даже не о большой сцене, а о большой и взаимной любви, которую так трудно найти и еще труднее сохранить.
Арианна Литовченко: «Как каждый подросток я мечтаю о клевом парне, но ведь клевый парень — это ведь тоже дело относительное. Клевый парень — сегодня он есть, а завтра его нет. Семья — тоже, сегодня она есть, а завтра — нет».
Арианна также мечтает найти отца, о котором в свидетельстве о рождении нет ничего, даже имени, только прочерк.
Арианна Литовченко: «Я хочу отца своего увидеть! Кто же он такой?»
Иногда кажется, что выход на огромную сцену ей нужен вовсе не для того, чтобы стать знаменитой на весь мир, а чтобы увидел только один-единственный человек, чтобы больше не было прочерков в ее жизни.
Ты супер!» по субботам в 20:00 на телеканале НТВ. Узнавать все последние новости проекта, следить за выступлениями и голосовать за понравившихся участников можно с помощью приложения «Ты супер!» для iOS или Android.
Международный информационный партнер конкурса «Ты супер!» — новостное агентство и радио Sputnik.
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