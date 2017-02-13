Бомж
Прямой эфир доступен только по ТВ до 01:55
Бомж 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.02, 00:39
Участница проекта «Ты супер!» Арианна мечтает найти своего отца. знаменитости, музыка и музыканты, НТВ, премьера, рейтинги, телевидение, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Участница проекта «Ты супер!» Арианна мечтает найти своего отца

3 комментария
Участница проекта «Ты супер!» Арианна мечтает найти своего отца

Участница проекта «Ты супер!» Арианна мечтает найти своего отца

Участница проекта «Ты супер!» Арианна мечтает найти своего отца

    Первые 11 конкурсантов уже приняли участие в отборочном туре шоу «Ты супер!», остальные ждут своей очереди. Жизнь каждого из этих ребят — готовый сценарий.

    Поздним вечером после первого дня отборочного тура на подмосковной базе «Ты супер!» первых 11 выступивших встретили как победителей, вне зависимости от количества кнопок, нажатых судьями. И тут невозможно сразу определить настроение, потому что в одном углу прыгают от радости, а в другом плачут. То ли ребятам уже грустно от предстоящего расставания, то ли переживают за себя и свое выступление.

    В жилых корпусах никто и не думает расходиться по комнатам. Сидят в углах, прямо на полу, только бы не оставаться наедине со своим страхом. Чувствуется, что каждому из них прямо сейчас очень нужно услышать что-то очень важное, что-то, от чего колени перестанут трястись, а плечи расправятся.

    Только одна девушка никогда не общается с остальными участниками и никогда не задерживается дольше, чем на репетицию. Арианна Литовченко какая-то слишком взрослая. Она с рождения почти не видит, различает отдельные силуэты. Свою маму она тоже почти не видела такой, о которой мечтает каждый ребенок. В воспоминаниях остались только постоянные пьянки, грязь и чужие люди, которые приходили домой.

    Арианна Литовченко, участница проекта «Ты супер!»: «Квартира загаженная, несколько мужиков с бутылками с матерью рядом сидят. Это мое самое первое воспоминание».

    Как передает корреспондент Анастасия Пак, больше про мать Арианна вспоминать не любит. Женщину лишили родительских прав, когда девочке было всего 7 лет. И сейчас ее пугает даже мысль о том, как бы сложилась жизнь, не окажись она в детском доме.

    Арианна Литовченко: «Мама меня очень хотела забрать. И кем бы я стала, если бы меня отдали ей? Я просто боюсь подумать».

    Все мысли — об учебе и друзьях, которые ее любят, а мечты даже не о большой сцене, а о большой и взаимной любви, которую так трудно найти и еще труднее сохранить.

    Арианна Литовченко: «Как каждый подросток я мечтаю о клевом парне, но ведь клевый парень — это ведь тоже дело относительное. Клевый парень — сегодня он есть, а завтра его нет. Семья — тоже, сегодня она есть, а завтра — нет».

    Арианна также мечтает найти отца, о котором в свидетельстве о рождении нет ничего, даже имени, только прочерк.

    Арианна Литовченко: «Я хочу отца своего увидеть! Кто же он такой?»

    Иногда кажется, что выход на огромную сцену ей нужен вовсе не для того, чтобы стать знаменитой на весь мир, а чтобы увидел только один-единственный человек, чтобы больше не было прочерков в ее жизни.

    Смотрите шоу «Ты супер!» по субботам в 20:00 на телеканале НТВ. Узнавать все последние новости проекта, следить за выступлениями и голосовать за понравившихся участников можно с помощью приложения «Ты супер!» для iOS или Android.

    Международный информационный партнер конкурса «Ты супер!» — новостное агентство и радио Sputnik.

    Новости по теме

    «Ты супер!»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru