Юлия Высоцкая на НТВ научит, как создать свой «Умный дом»

18 февраля на НТВ стартует новый проект Юлии Высоцкой «Умный дом», в котором ведущая научит, как грамотно, комфортно и стильно обустроить свое пространство, не прибегая к капитальному ремонту.
В программе «Умный дом» актриса Юлия Высоцкая поделится лайфхаками из личного опыта. Она расскажет, как бороться с пылью в комнатах, посоветует, как выбрать такую домашнюю одежду, чтобы нравиться не только себе и домочадцам, но и внезапным гостям. В рубрике «Топ-3» Юлия она познакомит зрителей с такими предметами, которые помогут зрителям сделать дом умным и уютным — электропростынь, экотестер и другими полезными гаджетами.
Ведущая пригласит в гости своих звездных друзей и расспросит каждого про личные секреты, которые помогают им сделать жилое пространство по-настоящему теплым и вдохновляющим. Юлия Высоцкая расскажет об уюте не только на примере звезд, но и решит реальные проблемы в конкретных семьях. Она поможет зрителям благоустроить дом и научит хранить вещи правильно.
Юлия Высоцкая: «Именно утром в субботу никто никуда не спешит, вся семья в сборе. Так приятно всем вместе за завтраком обсудить домашнюю жизнь, интерьер, возможность обновления пространства, различные приспособления, помогающие создавать уют и комфорт в доме. В нашей программе с радостью будем делиться со зрителями новыми идеями, вдохновляющим настроением и полезной информацией, помогая создать каждому свой единственный, неповторимый и самый лучший на свете дом».
Новый проект Юлии Высоцкой «Умный дом» будет выходить с 18 февраля по субботам в 09:30 на НТВ. А по воскресеньям она научит всю страну готовить в программе «Едим дома» в 09:25.
Ведущая пригласит в гости своих звездных друзей и расспросит каждого про личные секреты, которые помогают им сделать жилое пространство по-настоящему теплым и вдохновляющим. Юлия Высоцкая расскажет об уюте не только на примере звезд, но и решит реальные проблемы в конкретных семьях. Она поможет зрителям благоустроить дом и научит хранить вещи правильно.
Юлия Высоцкая: «Именно утром в субботу никто никуда не спешит, вся семья в сборе. Так приятно всем вместе за завтраком обсудить домашнюю жизнь, интерьер, возможность обновления пространства, различные приспособления, помогающие создавать уют и комфорт в доме. В нашей программе с радостью будем делиться со зрителями новыми идеями, вдохновляющим настроением и полезной информацией, помогая создать каждому свой единственный, неповторимый и самый лучший на свете дом».
Новый проект Юлии Высоцкой «Умный дом» будет выходить с 18 февраля по субботам в 09:30 на НТВ. А по воскресеньям она научит всю страну готовить в программе «Едим дома» в 09:25.
Комментарии