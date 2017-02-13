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  • 14.02, 00:40

Юлия Высоцкая на НТВ научит, как создать свой «Умный дом»

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  • Фото РИА Новости, Владимир Трефилов
Юлия Высоцкая на НТВ научит, как создать свой «Умный дом»

Юлия Высоцкая на НТВ научит, как создать свой «Умный дом»

Юлия Высоцкая на НТВ научит, как создать свой «Умный дом»
  • Фото РИА Новости, Владимир Трефилов

    • 18 февраля на НТВ стартует новый проект Юлии Высоцкой «Умный дом», в котором ведущая научит, как грамотно, комфортно и стильно обустроить свое пространство, не прибегая к капитальному ремонту.

    В программе «Умный дом» актриса Юлия Высоцкая поделится лайфхаками из личного опыта. Она расскажет, как бороться с пылью в комнатах, посоветует, как выбрать такую домашнюю одежду, чтобы нравиться не только себе и домочадцам, но и внезапным гостям. В рубрике «Топ-3» Юлия она познакомит зрителей с такими предметами, которые помогут зрителям сделать дом умным и уютным — электропростынь, экотестер и другими полезными гаджетами.

    Ведущая пригласит в гости своих звездных друзей и расспросит каждого про личные секреты, которые помогают им сделать жилое пространство по-настоящему теплым и вдохновляющим. Юлия Высоцкая расскажет об уюте не только на примере звезд, но и решит реальные проблемы в конкретных семьях. Она поможет зрителям благоустроить дом и научит хранить вещи правильно.

    Юлия Высоцкая: «Именно утром в субботу никто никуда не спешит, вся семья в сборе. Так приятно всем вместе за завтраком обсудить домашнюю жизнь, интерьер, возможность обновления пространства, различные приспособления, помогающие создавать уют и комфорт в доме. В нашей программе с радостью будем делиться со зрителями новыми идеями, вдохновляющим настроением и полезной информацией, помогая создать каждому свой единственный, неповторимый и самый лучший на свете дом».

    Новый проект Юлии Высоцкой «Умный дом» будет выходить с 18 февраля по субботам в 09:30 на НТВ. А по воскресеньям она научит всю страну готовить в программе «Едим дома» в 09:25.

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