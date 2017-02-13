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  • 14.02, 00:38
Штурм квартиры с заложниками в Белгородской области сняли на видео. Белгородская область, задержание, заложники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Штурм квартиры с заложниками в Белгородской области сняли на видео

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  • Фото: Пресс-центр МВД России
Штурм квартиры с заложниками в Белгородской области сняли на видео

Штурм квартиры с заложниками в Белгородской области сняли на видео

Штурм квартиры с заложниками в Белгородской области сняли на видео
  • Фото: Пресс-центр МВД России

    • Стали известны подробности спецоперации, которую в городе Губкине Белгородской области провели бойцы Росгвардии вместе с полицейскими. Речь идет об освобождении женщины, которую захватил в заложницы родной 26-летний сын.

    Злоумышленника поймали в момент, когда из квартиры выходил переговорщик. Операцию правоохранители сняли на видео. На кадрах видно, силовики скрутили молодого человека, взявшего в заложники собственную мать-инвалида. К машине злоумышленника практически несли, заломив руки и придерживая за ноги. В обстоятельствах этой истории разбираются сотрудники полиции, возбуждено уголовное дело.

    Ранее сообщалось, что мужчина захватил в заложники целую семью. Также поступала информация, что он предположительно находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По данным местных властей, пленницы не пострадали.

    Андрей Никулов, начальник управления массовых коммуникаций и информационных технологий Губкинского городского округа: «Люди, которые были в заложниках, не пострадали, их состояние стабильное, помощь им не потребовалась».

    О захвате заложников в Губкине стало известно этим утром. Сообщалось, что 26-летний горожанин удерживает женщин в одном из многоквартирных домов.

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