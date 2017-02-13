В Подмосковье электричка сбила переходившую пути женщину

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели женщины под колесами электропоезда в районе станции Сергиев Посад в Подмосковье.
Трагедия произошла в понедельник утром. По предварительной информации, жительница Подмосковья переходила дорогу по служебному переходу, не предназначенному для пешеходов. В результате женщину сбила электричка, следовавшая из Москвы в Александров.
Из сообщения СКР: «Несмотря на применение машинистом сигналов большой громкости и экстренного торможения, наезда избежать не удалось. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия».
По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка, передает РИА Новости. В ведомстве напомнили, что в большинстве подобных случаев причинами травм становятся неосторожность при переходе путей, в частности в наушниках, во время разговора по мобильному телефону, а также «зацеперство».
Из сообщения СКР: «Несмотря на применение машинистом сигналов большой громкости и экстренного торможения, наезда избежать не удалось. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия».
По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка, передает РИА Новости. В ведомстве напомнили, что в большинстве подобных случаев причинами травм становятся неосторожность при переходе путей, в частности в наушниках, во время разговора по мобильному телефону, а также «зацеперство».
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