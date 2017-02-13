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  • 14.02, 00:39

В Бельгии осудили первого террориста, казнившего заложника онлайн

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В Бельгии осудили первого террориста, казнившего заложника онлайн

В Бельгии осудили первого террориста, казнившего заложника онлайн

Суд Антверпена вынес первый приговор в отношении террориста, убившего заложника в Сирии и выложившего видео расправы в Интернет.

Суд Антверпена в Белгии приговорил 24-летнего Хакима Е., приговоренного к 28 годам лишения свободы за убийство, совершенное в Сирии в 2014 году.

По материалам дела, выходец из арабского общества Фландрии Хаким некоторое время воевал на стороне радикальных исламистских группировок. После этого он и несколько его товарищей беспрепятственно вернулись в Бельгию.

Основанием для возбуждения уголовного дела против Хакима Е. послужило видео расправы над заложником, которое было опубликованного в Сети.

Как сообщает телеканал RTL, в убийстве принимали участие еще пятеро человек, однако их суд отпустил за недостатком доказательств, сообщает ТАСС.

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