В Бельгии осудили первого террориста, казнившего заложника онлайн

Суд Антверпена вынес первый приговор в отношении террориста, убившего заложника в Сирии и выложившего видео расправы в Интернет.
Суд Антверпена в Белгии приговорил 24-летнего Хакима Е., приговоренного к 28 годам лишения свободы за убийство, совершенное в Сирии в 2014 году.
По материалам дела, выходец из арабского общества Фландрии Хаким некоторое время воевал на стороне радикальных исламистских группировок. После этого он и несколько его товарищей беспрепятственно вернулись в Бельгию.
Основанием для возбуждения уголовного дела против Хакима Е. послужило видео расправы над заложником, которое было опубликованного в Сети.
Как сообщает телеканал RTL, в убийстве принимали участие еще пятеро человек, однако их суд отпустил за недостатком доказательств, сообщает ТАСС.
По материалам дела, выходец из арабского общества Фландрии Хаким некоторое время воевал на стороне радикальных исламистских группировок. После этого он и несколько его товарищей беспрепятственно вернулись в Бельгию.
Основанием для возбуждения уголовного дела против Хакима Е. послужило видео расправы над заложником, которое было опубликованного в Сети.
Как сообщает телеканал RTL, в убийстве принимали участие еще пятеро человек, однако их суд отпустил за недостатком доказательств, сообщает ТАСС.
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