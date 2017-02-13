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  • 14.02, 00:38
В Приморье браконьеров и посредников задержали за попытку продать тигриную шкуру. Дальний Восток, Приморье, браконьерство, животные, задержание, тигры, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Приморье браконьеров и посредников задержали за попытку продать тигриную шкуру

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В Приморье браконьеров и посредников задержали за попытку продать тигриную шкуру

В Приморье браконьеров и посредников задержали за попытку продать тигриную шкуру

В Приморье браконьеров и посредников задержали за попытку продать тигриную шкуру

    Полицейские задержали посредников браконьеров, которые на черном рынке предлагали шкуру амурского тигра. Останки краснокнижного животного они оценили в 4 миллиона рублей, витрину организовали в гараже, там же встречались с потенциальными покупателями.

    Криминальная сделка намечалась в обычном с виду гараже. Тайных покупателей поджидали двое жителей Дальнереченска, которые готовили на продажу эксклюзивный товар — шкуру краснокнижного амурского тигра. Приятели намеревались сорвать большой куш — редкий трофей они оценили в 4 миллиона рублей. Однако жажда наживы притупила бдительность сообщников.

    Под видом клиентов к продавцам нагрянули сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции приморского УВД. После допроса незадачливых торговцев в полицейские выяснили, что двое мужчин — всего лишь посредники. Шкуру убитого в тайге тигра им передали на ответственное хранение браконьеры. Самих нелегальных охотников правоохранительных органам тоже удалось вычислить и задержать.

    Найденные оперативниками улики были настолько красноречивы, что всем задержанным участникам преступной группировки не оставалось ничего, кроме как дать признательные показания. Против них возбудили уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных». Максимальное наказание по ней — 7 лет лишения свободы. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Анцигина.

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