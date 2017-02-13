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  • 14.02, 00:39
Вора из разряда «хватай и беги» поймали в московском метро. кражи и ограбления, метро, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Вора из разряда «хватай и беги» поймали в московском метро

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Вора из разряда «хватай и беги» поймали в московском метро

Вора из разряда «хватай и беги» поймали в московском метро

Вора из разряда «хватай и беги» поймали в московском метро

    Полицейские задержали подозреваемого в серии краж в столичной подземке. Им оказался 37-летний уроженец Воронежской области, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. Мужчина выслеживал пассажиров с дорогими телефонами и планшетами и нападал.

    В объектив камеры наблюдения попал один из эпизодов ограбления. Выбрав жертву, на этот раз ею оказалась девушка, злоумышленник терпеливо дождался остановки и за мгновение до закрытия дверей выхватил из ее рук телефон. Попытался скрыться, но далеко уйти не смог. Спустя несколько минут нf него надели наручники.

    Потерпевшая: «Сидела переписывалась с подругой по WhatsApp. И после того, как прозвучало объявление „Двери закрываются“, молодой человек выхватил у меня телефон и убежал под закрытие дверей. Я доехала до следующей станции, нашла сотрудников полиции и сообщила о том, что у меня украли телефон».

    — Давно занимаетесь грабежами?
    — Третий день сегодня.
    — Для чего грабили?
    — Чтобы купить себе одежду для работы в ресторане.

    Сейчас полицейские выясняют, скольких еще пассажиров задержанный обокрал. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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