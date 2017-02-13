Вора из разряда «хватай и беги» поймали в московском метро

Полицейские задержали подозреваемого в серии краж в столичной подземке. Им оказался 37-летний уроженец Воронежской области, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. Мужчина выслеживал пассажиров с дорогими телефонами и планшетами и нападал.

В объектив камеры наблюдения попал один из эпизодов ограбления. Выбрав жертву, на этот раз ею оказалась девушка, злоумышленник терпеливо дождался остановки и за мгновение до закрытия дверей выхватил из ее рук телефон. Попытался скрыться, но далеко уйти не смог. Спустя несколько минут нf него надели наручники.



Потерпевшая: «Сидела переписывалась с подругой по WhatsApp. И после того, как прозвучало объявление „Двери закрываются“, молодой человек выхватил у меня телефон и убежал под закрытие дверей. Я доехала до следующей станции, нашла сотрудников полиции и сообщила о том, что у меня украли телефон».



— Давно занимаетесь грабежами?

— Третий день сегодня.

— Для чего грабили?

— Чтобы купить себе одежду для работы в ресторане.



Сейчас полицейские выясняют, скольких еще пассажиров задержанный обокрал. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.