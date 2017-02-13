Бомж
Прямой эфир доступен только по ТВ до 01:55
Бомж 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.02, 00:39
Налетчики с арматурой не смогли ограбить мясную лавку в Москве. кражи и ограбления, магазины, Москва, мясо. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Налетчики с арматурой не смогли ограбить мясную лавку в Москве

комментировать
Налетчики с арматурой не смогли ограбить мясную лавку в Москве

Налетчики с арматурой не смогли ограбить мясную лавку в Москве

Налетчики с арматурой не смогли ограбить мясную лавку в Москве

    Против лома нет приема, были уверены налетчики на мясную лавку в Москве. И ошибались. С места преступления им пришлось уйти ни с чем.

    Инцидент попал в объектив сразу нескольких камер наблюдения. Судя по кадрам, преступников было трое. Все с арматурой в руках. Продавца они уложили на пол и связали скотчем. Сами тем временем пытались вскрыть сейф с деньгами. Но не смогли.

    После нескольких неудачных попыток преступники скрылись. Одного из них уже задержали и допрашивают.

    — Зачем вы совершили это преступление? Для чего?
    — Денег не было. Хотел отправить маме.
    — А что же вы не стали работать официально?
    — Документы не мог сделать, деньги не нашел.

    Задержанного уже арестовали. Ближайшие два месяца он проведет под стражей. Его подельников разыскивают. Впрочем, по словам сыщиков, имена всех налетчиков им уже известны.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru