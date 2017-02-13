Налетчики с арматурой не смогли ограбить мясную лавку в Москве

Против лома нет приема, были уверены налетчики на мясную лавку в Москве. И ошибались. С места преступления им пришлось уйти ни с чем.

Инцидент попал в объектив сразу нескольких камер наблюдения. Судя по кадрам, преступников было трое. Все с арматурой в руках. Продавца они уложили на пол и связали скотчем. Сами тем временем пытались вскрыть сейф с деньгами. Но не смогли.



После нескольких неудачных попыток преступники скрылись. Одного из них уже задержали и допрашивают.



— Зачем вы совершили это преступление? Для чего?

— Денег не было. Хотел отправить маме.

— А что же вы не стали работать официально?

— Документы не мог сделать, деньги не нашел.



Задержанного уже арестовали. Ближайшие два месяца он проведет под стражей. Его подельников разыскивают. Впрочем, по словам сыщиков, имена всех налетчиков им уже известны.