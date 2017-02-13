Налетчики с арматурой не смогли ограбить мясную лавку в Москве

Против лома нет приема, были уверены налетчики на мясную лавку в Москве. И ошибались. С места преступления им пришлось уйти ни с чем.
Инцидент попал в объектив сразу нескольких камер наблюдения. Судя по кадрам, преступников было трое. Все с арматурой в руках. Продавца они уложили на пол и связали скотчем. Сами тем временем пытались вскрыть сейф с деньгами. Но не смогли.
После нескольких неудачных попыток преступники скрылись. Одного из них уже задержали и допрашивают.
— Зачем вы совершили это преступление? Для чего?
— Денег не было. Хотел отправить маме.
— А что же вы не стали работать официально?
— Документы не мог сделать, деньги не нашел.
Задержанного уже арестовали. Ближайшие два месяца он проведет под стражей. Его подельников разыскивают. Впрочем, по словам сыщиков, имена всех налетчиков им уже известны.
После нескольких неудачных попыток преступники скрылись. Одного из них уже задержали и допрашивают.
— Зачем вы совершили это преступление? Для чего?
— Денег не было. Хотел отправить маме.
— А что же вы не стали работать официально?
— Документы не мог сделать, деньги не нашел.
Задержанного уже арестовали. Ближайшие два месяца он проведет под стражей. Его подельников разыскивают. Впрочем, по словам сыщиков, имена всех налетчиков им уже известны.
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