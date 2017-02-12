В московских аэропортах отменены и задержаны 19 рейсов

В аэропортах Москвы в воскресенье отменены девять авиарейсов, еще 10 — задержаны. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
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По состоянию на 15:10, четыре рейса отменено в Домодедово, еще пять — в Шереметьево. Также в этих аэропортах задержано девять рейсов (шесть в Домодедово, три — в Шереметьево). Еще один рейс задержан во Внуково.
В столице сегодня с утра шел сильный снегопад, хотя синоптики прогнозировали лишь небольшие осадки. Температура воздуха колеблется в районе нулевой отметки.
В погодном центре «Фобос» РИА Новости сообщили, что в начале новой рабочей недели в Москву придут снегопады. Ожидается, что ближе к утру понедельника ожидается похолодание, местами — до минус 12 градусов, но затем начнет теплеть.
Специалист центра «Фобос»: «В первый рабочий день антициклон уступит инициативу надвигающемуся атмосферному фронту атлантического циклона, который принесет в столицу облачный покров и снегопады, но также наметит тенденцию к потеплению».
Во второй половине понедельника ожидается снег, вечером возможна метель. При этом обильных осадков не ожидается: снега выпадет чуть более 10% от месячной нормы.
В столице сегодня с утра шел сильный снегопад, хотя синоптики прогнозировали лишь небольшие осадки. Температура воздуха колеблется в районе нулевой отметки.
В погодном центре «Фобос» РИА Новости сообщили, что в начале новой рабочей недели в Москву придут снегопады. Ожидается, что ближе к утру понедельника ожидается похолодание, местами — до минус 12 градусов, но затем начнет теплеть.
Специалист центра «Фобос»: «В первый рабочий день антициклон уступит инициативу надвигающемуся атмосферному фронту атлантического циклона, который принесет в столицу облачный покров и снегопады, но также наметит тенденцию к потеплению».
Во второй половине понедельника ожидается снег, вечером возможна метель. При этом обильных осадков не ожидается: снега выпадет чуть более 10% от месячной нормы.
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