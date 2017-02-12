На Украине радикалы захватили храм Московского патриархата

«Правый сектор» (запрещенная в России организация — ред.) захватила храм Украинской православной церкви Московского патриархата в Тернопольской области.
Радикалы действовали по отработанной схеме, сообщается на сайте УПЦ МП. В первой половине дня в деревню, чтобы якобы следить за порядком, приехали члены группировки «Правого сектора Тернопольщины». Затем на общем собрании жителей села они устроили беспорядки и стали запугивать верующих канонической церкви, требуя лишить их права молиться в храме.
УПЦ МП: «Раскольники из „Киевского патриархата“ при поддержке радикалов из „Правого сектора“ захватили храм религиозной общины Украинской православной церкви села Котюжины Збаражского района Тернопольской области».
На Украине участились случаи захватов и нападений на храмы Московского патриархата. За последние два года церковь потеряла более четырех десятков храмов, которые перешли в подчинение Киевского патриархата.
В стране существует одна каноническая Украинская православная церковь, которая входит в Московский патриархат. Но на Украине также есть еще две церковные структуры, которые не признаны мировым православием. Речь идет об Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.
УПЦ МП: «Раскольники из „Киевского патриархата“ при поддержке радикалов из „Правого сектора“ захватили храм религиозной общины Украинской православной церкви села Котюжины Збаражского района Тернопольской области».
На Украине участились случаи захватов и нападений на храмы Московского патриархата. За последние два года церковь потеряла более четырех десятков храмов, которые перешли в подчинение Киевского патриархата.
В стране существует одна каноническая Украинская православная церковь, которая входит в Московский патриархат. Но на Украине также есть еще две церковные структуры, которые не признаны мировым православием. Речь идет об Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.
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