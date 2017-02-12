Двое мужчин погибли при пожаре в гараже на западе Москвы: видео

При пожаре в гараже на улице Федосьино в Москве погибли двое мужчин, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по столице.

Отмечается, что тела были обнаружены в воскресенье утром после тушения пожара, возникшего, предположительно, из-за неосторожного обращения с огнем.



Из сообщения ГСУ СК по Москве: «Назначены судебно-медицинские экспертизы, а также пожарно-техническая экспертиза для установления точной причины возгорания».



В настоящее время следователи проводят мероприятия, необходимые для выяснения всех обстоятельств случившегося.