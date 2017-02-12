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  • 12.02, 16:06
Двое мужчин погибли при пожаре в гараже на западе Москвы: видео. Москва, несчастные случаи, пожары, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Двое мужчин погибли при пожаре в гараже на западе Москвы: видео

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Двое мужчин погибли при пожаре в гараже на западе Москвы: видео

Двое мужчин погибли при пожаре в гараже на западе Москвы: видео

Двое мужчин погибли при пожаре в гараже на западе Москвы: видео

    При пожаре в гараже на улице Федосьино в Москве погибли двое мужчин, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по столице.

    Отмечается, что тела были обнаружены в воскресенье утром после тушения пожара, возникшего, предположительно, из-за неосторожного обращения с огнем.

    Из сообщения ГСУ СК по Москве: «Назначены судебно-медицинские экспертизы, а также пожарно-техническая экспертиза для установления точной причины возгорания».

    В настоящее время следователи проводят мероприятия, необходимые для выяснения всех обстоятельств случившегося.

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