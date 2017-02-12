Конькобежец Юсков стал серебряным призером чемпионата мира

Российский конькобежец Денис Юсков занял второе место на чемпионате мира в Южной Корее на дистанции 1500 метров.

Россиянин преодолел дистанцию за 1 минуту 44,67 секунды. Победителем стал Кьелд Нейс из Голландии, показавший результат 1 минута 44,36 секунды. Тройку лучших замкнул его соотечественник Свен Крамер (1 минута 45,50).



До старта в южнокорейском Канныне Юсков являлся действующим чемпионом мира на этой дистанции.