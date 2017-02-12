Украинский краевед назвал запорожских казаков родственниками египетских фараонов

Невероятное «открытие» сделал украинский краевед Сергей Плачинда, который ранее уже выступал с самоуверенными заявлениями о значимости Украины и ее народа.
Об очередном неожиданном открытии Плачинда сообщил в эфире Первого канала Украинского радио.
Первый канал Украинского радио: «Идея поиска семантики слова „казак“ — коса, сплетенные волосы — принадлежит выдающемуся украинисту-краеведу Сергею Плачинде, который рассмотрел на древнеегипетском рельефе фигуру с косой и первым догадался, что это изображение украинского казака».
Таким образом, как сообщили на радио, это слово досталось в наследство при формировании в запорожском регионе нового самобытного этноса: украинца-казака, который «обладает рыцарскими достоинствами, ловкостью в работе, щедростью, смелостью, верой в бога, умением бесстрашно защищать Украину и для которого степь и воля — казацкая доля».
Плачинда в прошлом уже выдвигал невероятные теории. В частности, он заявлял, что Иисус Христос был украинцем, а племя амазонок — это древние украинки.
Первый канал Украинского радио: «Идея поиска семантики слова „казак“ — коса, сплетенные волосы — принадлежит выдающемуся украинисту-краеведу Сергею Плачинде, который рассмотрел на древнеегипетском рельефе фигуру с косой и первым догадался, что это изображение украинского казака».
Таким образом, как сообщили на радио, это слово досталось в наследство при формировании в запорожском регионе нового самобытного этноса: украинца-казака, который «обладает рыцарскими достоинствами, ловкостью в работе, щедростью, смелостью, верой в бога, умением бесстрашно защищать Украину и для которого степь и воля — казацкая доля».
Плачинда в прошлом уже выдвигал невероятные теории. В частности, он заявлял, что Иисус Христос был украинцем, а племя амазонок — это древние украинки.
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