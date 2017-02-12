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  • 12.02, 16:05
Полицейские применили слезоточивый газ против митингующих в пригороде Парижа. беспорядки, изнасилования, митинги и протесты, Франция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Полицейские применили слезоточивый газ против митингующих в пригороде Парижа

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Полицейские применили слезоточивый газ против митингующих в пригороде Парижа

Полицейские применили слезоточивый газ против митингующих в пригороде Парижа

Полицейские применили слезоточивый газ против митингующих в пригороде Парижа

    Около двух тысяч человек вышли на акцию протеста против полицейского произвола, которая закончилась беспорядками и задержаниями.

    Протестующие вышли на улицы города Бобиньи в северо-восточном пригороде французской столицы. Перед зданием суда они требовали «Справедливости для Тео». В руках демонстранты держали плакаты с надписями «Полицейское изнасилование». Но их мирная акция продолжалась около часа, а затем начались беспорядки, передает AFP.

    По данным полиции, в стражей порядка полетели различные предметы, в том числе зажженные петарды. Демонстранты поджигали машины и мусорные баки, разгромили два магазина и повредили автобусную остановку. Нападению подверглись и два автомобиля журналистов, которые освещали события.

    В полиции пояснили, что правоохранителям пришлось вмешаться, чтобы спасти маленького ребенка из горящего авто. Они применили слезоточивый газ против протестующих. Однако информации о пострадавших в ходе беспорядков пока не поступало. Стражи порядка задержали 37 человек. Один полицейский получил легкие ранения.

    Протесты в Париже и его пригородах начались после инцидента, который произошел на прошлой неделе. Полицейские задержали 22-летнего человека по имени Тео. Он якобы выкрикнул кодовое слово, чтобы предупредить наркоторговцев о приближении стражей порядка.

    Задержанного мужчину марокканского происхождения избили дубинками. Предположительно, он также подвергся изнасилованию со стороны правоохранителей. Пострадавший перенес операцию.

    В конце прошлой недели одному из полицейских, участвовавших в задержании, предъявили обвинение в изнасиловании, еще троих подозревают в умышленном насилии в сговоре.

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