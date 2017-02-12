Сноубордистка Заварзина завоевала золото на этапе Кубка мира в Южной Корее

Российская спортсменка стала победительницей в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в южнокорейском Пхёнчхане.

В финале соревнований Алёна Заварзина взяла верх над соперницей из Швейцарии Патрицией Куммер. Третье место досталось еще одной швейцарке Жюли Цогг, которая в малом финале опередила немку Рамону Терезию Хофмайстер.



Остальным россиянкам не удалось проявить себя. Екатерина Тудегешева не смогла пробиться в финал и оказалась на шестом месте. Екатерина Хатомченкова заняла 13-е место, Наталья Соболева — 17-е, Елизавета Салихова — 19-е, Милена Быкова — 32-е.



Среди мужчин победу одержал австрийский сноубордист Андреас Проммеггер. На втором месте оказался его соотечественник Себастьян Кислингер. Бронзу завоевал итальянец Аарон Мара. Лучший результат среди россиян показал Дмитрий Сарсембаев, занявший шестое место.

