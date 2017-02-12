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  • 12.02, 16:05

После нападения на фельдшера в Саратове машины скорой оборудуют тревожными кнопками

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После нападения на фельдшера в Саратове машины скорой оборудуют тревожными кнопками

После нападения на фельдшера в Саратове машины скорой оборудуют тревожными кнопками

В Саратовской области после попытки изнасилования девушки — медика скорой помощи решили принять меры для обеспечения безопасности врачей.

В машинах скорой помощи установят тревожные кнопки, а также медикам запретят подниматься в квартиры на вызовы по одному, сообщает сайт Вести.Ru.

Нападение группы мужчин на 27-летнюю женщину-медика произошло накануне. В скорую поступил звонок — мужчина сообщил, что ему резко стало плохо. Фельдшер прибыла на вызов на Шелковичную улицу.

Но когда медик поднялась в квартиру, пятеро мужчин закрыли за ней дверь и начали до нее домогаться. Фельдшеру удалось спрятаться в ванной, откуда она вызвала полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное лишение свободы» и «Попытка изнасилования».

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