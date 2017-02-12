Инженер-электрик из Чувашии деятельно изменил мир вокруг себя

Инженер-электрик Вячеслав Васильев из деревни Аксарино в Чувашии постоянно старается улучшать жизнь вокруг себя.
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Все началось с просьбы соседки, у которой болели ноги, сделать устройство, которое помогало бы снимать обувь. Теперь его съемники с интересом пробуют земляки от мала до велика — даже в местной школе и доме культуры. Подарочные экземпляры Вячеслав соорудил и для съемочной группы НТВ. Есть у него и приспособление для надевания обуви.
В годы работы на Севере Вячеслав Васильев изобрел устройство для быстрой очистки ягод. Говорит: пользовалось небывалым успехом у местного населения.
Еще одно изобретение — усовершенствованный мотоблок с колесом и направляющими, который едет прямо почти сам, остается только придерживать.
Изобретений и усовершенствований у Вячеслава еще очень много: ручной комбайн для сбора ягод, фиксатор для двери, устройство для поддержания осанки, наколенники, пугало на огород, улучшенный дымарь для выкуривания пчел из домиков.
Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».
В годы работы на Севере Вячеслав Васильев изобрел устройство для быстрой очистки ягод. Говорит: пользовалось небывалым успехом у местного населения.
Еще одно изобретение — усовершенствованный мотоблок с колесом и направляющими, который едет прямо почти сам, остается только придерживать.
Изобретений и усовершенствований у Вячеслава еще очень много: ручной комбайн для сбора ягод, фиксатор для двери, устройство для поддержания осанки, наколенники, пугало на огород, улучшенный дымарь для выкуривания пчел из домиков.
Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».
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