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  • 12.02, 16:06
Инженер-электрик из Чувашии деятельно изменил мир вокруг себя. изобретения, Чувашия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Инженер-электрик из Чувашии деятельно изменил мир вокруг себя

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<nobr>Инженер-электрик</nobr> из Чувашии деятельно изменил мир вокруг себя

Инженер-электрик из Чувашии деятельно изменил мир вокруг себя

<nobr>Инженер-электрик</nobr> из Чувашии деятельно изменил мир вокруг себя

    Инженер-электрик Вячеслав Васильев из деревни Аксарино в Чувашии постоянно старается улучшать жизнь вокруг себя.

    Все началось с просьбы соседки, у которой болели ноги, сделать устройство, которое помогало бы снимать обувь. Теперь его съемники с интересом пробуют земляки от мала до велика — даже в местной школе и доме культуры. Подарочные экземпляры Вячеслав соорудил и для съемочной группы НТВ. Есть у него и приспособление для надевания обуви.

    В годы работы на Севере Вячеслав Васильев изобрел устройство для быстрой очистки ягод. Говорит: пользовалось небывалым успехом у местного населения.

    Еще одно изобретение — усовершенствованный мотоблок с колесом и направляющими, который едет прямо почти сам, остается только придерживать.

    Изобретений и усовершенствований у Вячеслава еще очень много: ручной комбайн для сбора ягод, фиксатор для двери, устройство для поддержания осанки, наколенники, пугало на огород, улучшенный дымарь для выкуривания пчел из домиков.

    Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».

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