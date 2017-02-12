Помешиватель еды, вакуумный очиститель ушей и незапотевающий шлем: тест рекламных обещаний

Правда ли автоматический помешиватель позволит не пригореть вашей каше? Эффективно ли вакуумный очиститель ушей удаляет грязь и воду? И на самом ли деле в незапотевающем подводном шлеме гораздо удобнее плавать, чем в обычной маске с трубкой? Программа «Чудо техники» проверила рекламные обещания.
Вакуумный очиститель ушей
Врачи постоянно предупреждают: ухаживать за ушами при помощи ватных палочек вредно и даже опасно. Если переусердствовать, то можно повредить барабанную перепонку. Но главное — эти процедуры отучают слуховые проходы очищаться самостоятельно.
Интернет-магазины предлагают помощь — вакуумный очиститель ушей. Средняя стоимость — 400 рублей, работает от пары пальчиковых батареек, в комплекте несколько насадок для всей семьи. Производитель обещает, что устройство отлично справится с грязью, серой и водой в ушном проходе — все буквально засосет, будто миниатюрный пылесос.
Проверка под контролем врача показала, что с самым легким налетом очиститель справился, но плотная сера прибору не по зубам.
Автоматический помешиватель для еды
Каждый, кто хоть раз готовил кашу, знает: чтобы не было ненавистных комков, важно равномерно и постоянно помешивать. И так дело обстоит не только с кашей. Отвлекся — и все, неудача. Что же делать? Реклама предлагает выход — купить автоматический помешиватель для еды. Стоит он около 3000 рублей и представляет собой закрепленный на кастрюле моторчик, который вращает лопасти и предотвращает пригорание.
По инструкции, он предназначен для кастрюль от 8 сантиметров глубиной и от 16 сантиметров в диаметре, но в реальности в маленькой посуде издает невозможный скрежет.
Кроме того, помешиватель не выдержал пятичасового марафона с густой смесью. Тоненькое пластиковое крепление одного из элементов отломилось — пришлось заканчивать вручную. Впрочем, если варить не такие плотные блюда, и объемы вам требуются большие, то подобное устройство — то, что надо.
Есть, конечно, помешиватели поменьше и дешевле — всего за 300 рублей, но толку от них, как показали опыты, совсем мало.
Шлем для плавания
Наблюдать водные красоты, плавая с трубкой и обычной маской, пробовали многие. Это называется сноркелинг — и в классическом виде у него есть масса привлекательных сторон, но и куча неудобств — маска запотевает, в нее заливается вода, у некоторых от трубки болят десны.
Заменить всю эту конструкцию на инновационный шлем, с которым ни о чем не надо думать, предлагает известный французский производитель подводного снаряжения. Цена — 3500 рублей. Обзор по сравнению с обычной маской здесь почти панорамный — угол около 180 градусов, но главное — зоны разделены: воздух от дыхания не проникает к стеклу, через которое пловец смотрит, так что ничего не запотевает.
Важно, что давление на кожу здесь распределяется на большей площади, чем у обычной маски, — это выводит сноркелинг в шлеме на новый уровень удобства.
Единственный недостаток — в шлеме не так удобно, как в маске, подныривать к объектам, расположенным даже на небольшой глубине. В трубке есть поплавок, который предотвращает попадание воды, но иногда после выныривания его заклинивает, и ты вдруг начинаешь задыхаться, что, конечно, неприятно. Да и сам по себе нырок превращается в проблему — внутри шлема большой объем воздуха, и он не пускает на глубину.
Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».
Врачи постоянно предупреждают: ухаживать за ушами при помощи ватных палочек вредно и даже опасно. Если переусердствовать, то можно повредить барабанную перепонку. Но главное — эти процедуры отучают слуховые проходы очищаться самостоятельно.
Интернет-магазины предлагают помощь — вакуумный очиститель ушей. Средняя стоимость — 400 рублей, работает от пары пальчиковых батареек, в комплекте несколько насадок для всей семьи. Производитель обещает, что устройство отлично справится с грязью, серой и водой в ушном проходе — все буквально засосет, будто миниатюрный пылесос.
Проверка под контролем врача показала, что с самым легким налетом очиститель справился, но плотная сера прибору не по зубам.
Автоматический помешиватель для еды
Каждый, кто хоть раз готовил кашу, знает: чтобы не было ненавистных комков, важно равномерно и постоянно помешивать. И так дело обстоит не только с кашей. Отвлекся — и все, неудача. Что же делать? Реклама предлагает выход — купить автоматический помешиватель для еды. Стоит он около 3000 рублей и представляет собой закрепленный на кастрюле моторчик, который вращает лопасти и предотвращает пригорание.
По инструкции, он предназначен для кастрюль от 8 сантиметров глубиной и от 16 сантиметров в диаметре, но в реальности в маленькой посуде издает невозможный скрежет.
Кроме того, помешиватель не выдержал пятичасового марафона с густой смесью. Тоненькое пластиковое крепление одного из элементов отломилось — пришлось заканчивать вручную. Впрочем, если варить не такие плотные блюда, и объемы вам требуются большие, то подобное устройство — то, что надо.
Есть, конечно, помешиватели поменьше и дешевле — всего за 300 рублей, но толку от них, как показали опыты, совсем мало.
Шлем для плавания
Наблюдать водные красоты, плавая с трубкой и обычной маской, пробовали многие. Это называется сноркелинг — и в классическом виде у него есть масса привлекательных сторон, но и куча неудобств — маска запотевает, в нее заливается вода, у некоторых от трубки болят десны.
Заменить всю эту конструкцию на инновационный шлем, с которым ни о чем не надо думать, предлагает известный французский производитель подводного снаряжения. Цена — 3500 рублей. Обзор по сравнению с обычной маской здесь почти панорамный — угол около 180 градусов, но главное — зоны разделены: воздух от дыхания не проникает к стеклу, через которое пловец смотрит, так что ничего не запотевает.
Важно, что давление на кожу здесь распределяется на большей площади, чем у обычной маски, — это выводит сноркелинг в шлеме на новый уровень удобства.
Единственный недостаток — в шлеме не так удобно, как в маске, подныривать к объектам, расположенным даже на небольшой глубине. В трубке есть поплавок, который предотвращает попадание воды, но иногда после выныривания его заклинивает, и ты вдруг начинаешь задыхаться, что, конечно, неприятно. Да и сам по себе нырок превращается в проблему — внутри шлема большой объем воздуха, и он не пускает на глубину.
Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».
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