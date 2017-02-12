Мифы об обогревателях: правда ли сжигают кислород и вредят здоровью

Обогреватели — какой из них специалисты признают лучшим на данный момент? Когда этих приборов надо опасаться? Может ли привычный зимний прибор воспламениться? И действительно ли он «выжигает кислород»? Программа «Чудо техники» провела несколько тестов и выяснила, что миф, а что правда.
Сжигание обогревателем кислорода — это, конечно, миф. Такое может произойти, только если используется открытое пламя: оно действительно забирает из воздуха молекулы кислорода. Откуда же тогда жалобы на плохое самочувствие? Специалисты объясняют: проблема может возникнуть не только с масляным радиатором — любой перегрев приводит к уменьшению влажности воздуха — отсюда и ухудшение самочувствия. Причем дело не только в пересушивании слизистых. Пыль начинает вести себя по-другому и раздражать дыхательные пути.
Так что обогреватель лучше не включать на максимум, а в идеале вообще пользоваться им время от времени. И хорошо, если у вас есть гигрометр — прибор для контроля влажности воздуха.
Есть и те, кто боится инфракрасных обогревателей: якобы они излучают что-то опасное. Работу такого обогревателя можно сравнить с солнцем. Греют они оба не воздух, а предметы, на которые направлены их лучи — невидимые, в инфракрасном спектре — они-то и несут тепло. Опасного в этом ничего нет, хотя правила пользования надо соблюдать — если долго находиться рядом с таким обогревателем, может начаться головная боль и появится усталость — точно так же, как от продолжительного нахождения на солнце или у открытого огня. Кроме того, злоупотребление инфракрасным спектром может плохо влиять на кожу. Главное — расстояние до прибора должно быть не менее двух метров.
Программа «Чудо техники» протестировала самые современные модели — тепловентилятор за 27 тысяч рублей, необычный кварцевый обогреватель за 3000 рублей, в котором нагревательный элемент спрятан под толщей кварцевого песка и мраморной крошки, и инфракрасный переносной обогреватель за 5000 рублей.
Как показал тест, инфракрасный — самый пожаробезопасный из всех. Главные правила — ничего не сушить прямо на обогревателе, не ставить его рядом с занавесками и мебелью и не опрокидывать.
Подробности — в видеоматериале.
Так что обогреватель лучше не включать на максимум, а в идеале вообще пользоваться им время от времени. И хорошо, если у вас есть гигрометр — прибор для контроля влажности воздуха.
Есть и те, кто боится инфракрасных обогревателей: якобы они излучают что-то опасное. Работу такого обогревателя можно сравнить с солнцем. Греют они оба не воздух, а предметы, на которые направлены их лучи — невидимые, в инфракрасном спектре — они-то и несут тепло. Опасного в этом ничего нет, хотя правила пользования надо соблюдать — если долго находиться рядом с таким обогревателем, может начаться головная боль и появится усталость — точно так же, как от продолжительного нахождения на солнце или у открытого огня. Кроме того, злоупотребление инфракрасным спектром может плохо влиять на кожу. Главное — расстояние до прибора должно быть не менее двух метров.
Программа «Чудо техники» протестировала самые современные модели — тепловентилятор за 27 тысяч рублей, необычный кварцевый обогреватель за 3000 рублей, в котором нагревательный элемент спрятан под толщей кварцевого песка и мраморной крошки, и инфракрасный переносной обогреватель за 5000 рублей.
Как показал тест, инфракрасный — самый пожаробезопасный из всех. Главные правила — ничего не сушить прямо на обогревателе, не ставить его рядом с занавесками и мебелью и не опрокидывать.
Подробности — в видеоматериале.
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