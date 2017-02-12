Домашние спортивные уголки: польза или риск

Производители домашних спортивных уголков обещают, что они способны выдержать даже взрослого. Но обычная лестница с турником вполне может быть причиной смерти. Падение даже с небольшой высоты, например, вниз головой — абсолютно реальный механизм получения травм, несовместимых с жизнью. А бывает и так: купили спортивный уголок, а что с ним делать, толком не знают ни дети, ни взрослые.
Самая простая модель обойдется в 6000 рублей, а целый комплект с турником, кольцами, трапецией и матом — уже от 10 000. Чем дороже, тем комфортабельнее. У некоторых моделей есть, например, рейки с массажными пупырышками, которые добавляют удобства и даже помогают бороться с плоскостопием.
Чтобы был результат, заниматься надо хоть понемногу, но желательно каждый день. В идеале сначала надо сходить в кабинет лечебно-оздоровительной физкультуры, чтобы вам предложили правильный, подходящий именно для вас набор упражнений.
Само название «шведская стенка» снаряд получил в честь врача именно из этой страны — Пер Хенрих Линд разработал целую систему восстановительных и укрепляющих тренировок, по которой сначала занимались военные. Под руководством специалиста добиться можно серьезных результатов.
Но как выбрать шведскую стенку, чтобы не было страшно на нее забираться? Самыми крепкими считаются те, что устанавливаются враспор между полом и потолком — но делать так можно, только если они в вашем доме идеально ровные — иначе опасно, может выскользнуть. Какой же груз может выдержать такой комплекс? По ГОСТу должно быть не менее 100 килограммов, но бывает и больше.
Оставлять ребенка одного во время любых занятий со стенкой не стоит.
Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».
Чтобы был результат, заниматься надо хоть понемногу, но желательно каждый день. В идеале сначала надо сходить в кабинет лечебно-оздоровительной физкультуры, чтобы вам предложили правильный, подходящий именно для вас набор упражнений.
Само название «шведская стенка» снаряд получил в честь врача именно из этой страны — Пер Хенрих Линд разработал целую систему восстановительных и укрепляющих тренировок, по которой сначала занимались военные. Под руководством специалиста добиться можно серьезных результатов.
Но как выбрать шведскую стенку, чтобы не было страшно на нее забираться? Самыми крепкими считаются те, что устанавливаются враспор между полом и потолком — но делать так можно, только если они в вашем доме идеально ровные — иначе опасно, может выскользнуть. Какой же груз может выдержать такой комплекс? По ГОСТу должно быть не менее 100 килограммов, но бывает и больше.
Оставлять ребенка одного во время любых занятий со стенкой не стоит.
Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».
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