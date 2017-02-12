Правнук Григория Распутина впервые рассказал о таинственных пророчествах знаменитого предка

Пророчества, оставленные великой болгарской ясновидящей Вангой при жизни, пугающе оживают после ее смерти. Она, пожалуй, единственная, кто мог противостоять другому сильнейшему экстрасенсу — Григорию Распутину. Его правнук впервые решился выйти к людям и рассказать о предсказаниях знаменитого предка.
Григорий Распутин еще при жизни считался многими современниками настоящим пророком в нашем Отечестве. Человек-загадка, чья судьба и страшная смерть повлияли на ход истории всего российского государства.
Простой крестьянин из глухой сибирской деревни за короткое время сумел стать особо приближенным императора, чуть ли не полноправным членом царской семьи. Невероятный взлет Григория Распутина связывали с его уникальными экстрасенсорными способностями.
Ванга и Распутин по удивительному совпадению родились в один месяц с разницей почти в 40 лет. Они никогда не виделись при жизни, но оба видели то, ждет нас всех в будущем.
Распутина убили в канун 1917-го. Спустя полтора года, как и предрекал загадочный старец, большевики расстреляли всю царскую семью. Незадолго до своей смерти старец предсказал все главные события и потрясения XX века, в том числе высадку американцев на Луну и мировые войны. Слова Распутина приводила в своих мемуарах фрейлина императрицы Александры Фёдоровны и близкая подруга старца Анна Вырубова.
В настоящее время из тех, кто мог бы пролить свет на сказанное загадочным старцем, осталось всего несколько человек. В родном селе прадеда, затерянном в Сибири, живет отшельником правнук Григория Распутина — старец Виктор Фёдорович Пролюбщиков. Этого человека искали журналисты со всего мира, а он 70 лет скрывался в глухой сибирской тайге. Он впервые согласился выйти к людям и рассказать все, что о будущем говорил его знаменитый прадед.
Подробности — в выпуске программы «Новые русские сенсации».
Простой крестьянин из глухой сибирской деревни за короткое время сумел стать особо приближенным императора, чуть ли не полноправным членом царской семьи. Невероятный взлет Григория Распутина связывали с его уникальными экстрасенсорными способностями.
Ванга и Распутин по удивительному совпадению родились в один месяц с разницей почти в 40 лет. Они никогда не виделись при жизни, но оба видели то, ждет нас всех в будущем.
Распутина убили в канун 1917-го. Спустя полтора года, как и предрекал загадочный старец, большевики расстреляли всю царскую семью. Незадолго до своей смерти старец предсказал все главные события и потрясения XX века, в том числе высадку американцев на Луну и мировые войны. Слова Распутина приводила в своих мемуарах фрейлина императрицы Александры Фёдоровны и близкая подруга старца Анна Вырубова.
В настоящее время из тех, кто мог бы пролить свет на сказанное загадочным старцем, осталось всего несколько человек. В родном селе прадеда, затерянном в Сибири, живет отшельником правнук Григория Распутина — старец Виктор Фёдорович Пролюбщиков. Этого человека искали журналисты со всего мира, а он 70 лет скрывался в глухой сибирской тайге. Он впервые согласился выйти к людям и рассказать все, что о будущем говорил его знаменитый прадед.
Подробности — в выпуске программы «Новые русские сенсации».
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