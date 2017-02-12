Минздрав России подвергся масштабной хакерской атаке

Технические службы Минздрава России отразили самую масштабную за последние годы хакерскую атаку #новости https://t.co/Puh8PyRcD0 — Минздрав РФ (@MINZDRAV_RF) February 12, 2017

Киберпреступники попытались нарушить работу сайтов, отправляя на них множество запросов. В пиковые моменты их количество достигало четырех миллионов в минуту.Как сообщили специалисты министерства, атаку удалось отразить без последствий, персональные данные не пострадали. В целях безопасности экспертам пришлось временно отключить доступ к официальному сайту Минздрава., директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава: «Никаких последствий данная атака не имела, за исключением временного отключения — на 14 мнут — официального сайта. Отдельно подчеркнем, что какие-либо персональные данные или данные, представляющую врачебную тайну, не были затронуты атакой, поскольку находятся в защищенной части сети, не связанной с Интернетом».Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила дополнительно проверить все информационные ресурсы ведомства. Сейчас они работают в штатном режиме.