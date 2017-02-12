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  • 12.02, 16:05
Минздрав России подвергся масштабной хакерской атаке. Интернет, Минздрав, хакеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Минздрав России подвергся масштабной хакерской атаке

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Минздрав России подвергся масштабной хакерской атаке

Минздрав России подвергся масштабной хакерской атаке

    Интернет-ресурсы министерства здравоохранения России подверглись масштабной хакерской атаке, сообщили представители ведомства.

    Киберпреступники попытались нарушить работу сайтов, отправляя на них множество запросов. В пиковые моменты их количество достигало четырех миллионов в минуту.

    Как сообщили специалисты министерства, атаку удалось отразить без последствий, персональные данные не пострадали. В целях безопасности экспертам пришлось временно отключить доступ к официальному сайту Минздрава.

    Олег Салагай, директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава: «Никаких последствий данная атака не имела, за исключением временного отключения — на 14 мнут — официального сайта. Отдельно подчеркнем, что какие-либо персональные данные или данные, представляющую врачебную тайну, не были затронуты атакой, поскольку находятся в защищенной части сети, не связанной с Интернетом».

    Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила дополнительно проверить все информационные ресурсы ведомства. Сейчас они работают в штатном режиме.

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