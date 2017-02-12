Дизайнер выпустил линию нижнего белья с грубым посланием Трампу

Модельер мексиканского происхождения Рауль Солис внес политическое значение в Неделю моды в
Нью-Йорке.
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Американский модельер решил высказать свою позицию о намерении президента Дональда Трампа возвести стену на границе с Мексикой. Рауль Солис выпустил на подиум моделей в белом нижнем белье, на котором отчетливо читались черные надписи с посланиями против миграционной политики Трампа: «К черту твою стену» и «Нет запрету, нет стене».
Комментируя выпуск своей новой линии женского белья, Солис признался, что обычно не отличается политической активностью. Но в последнее время он не смог игнорировать политический курс нового главы государства, пишет Daily Mail.
возвести стену на границе с Мексикой, чтобы остановить поток незаконной миграции и контрабанды наркотиков.
Комментируя выпуск своей новой линии женского белья, Солис признался, что обычно не отличается политической активностью. Но в последнее время он не смог игнорировать политический курс нового главы государства, пишет Daily Mail.
возвести стену на границе с Мексикой, чтобы остановить поток незаконной миграции и контрабанды наркотиков.
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