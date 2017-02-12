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  • 12.02, 16:06

Дизайнер выпустил линию нижнего белья с грубым посланием Трампу

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Дизайнер выпустил линию нижнего белья с грубым посланием Трампу

Дизайнер выпустил линию нижнего белья с грубым посланием Трампу

Дизайнер выпустил линию нижнего белья с грубым посланием Трампу
  • Фото: twitter.com

    • Модельер мексиканского происхождения Рауль Солис внес политическое значение в Неделю моды в Нью-Йорке.

    Американский модельер решил высказать свою позицию о намерении президента Дональда Трампа возвести стену на границе с Мексикой. Рауль Солис выпустил на подиум моделей в белом нижнем белье, на котором отчетливо читались черные надписи с посланиями против миграционной политики Трампа: «К черту твою стену» и «Нет запрету, нет стене».

    #NoBanNoWall #lookbackatit @_l_r_s_

    Фото опубликовано JOSHUA GLASS (@joshualanceglass)




    Комментируя выпуск своей новой линии женского белья, Солис признался, что обычно не отличается политической активностью. Но в последнее время он не смог игнорировать политический курс нового главы государства, пишет Daily Mail.

    Напомним, Дональд Трамп намерен выполнить свое предвыборное обещание и возвести стену на границе с Мексикой, чтобы остановить поток незаконной миграции и контрабанды наркотиков.

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