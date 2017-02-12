Ядерная лаборатория США провалила проверку на безопасность

Работа Национальной лаборатории ядерных исследований США в
Лос-Аламосе (штат Нью-Мексико) по итогам ежегодной проверки признана неудовлетворительной, сообщают американские СМИ.
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Отмечается, что проверку, в ходе которой было выявлено 24 нарушения, провело федеральное управление безопасности ядерных объектов США.
О каких именно нарушениях идет речь, не уточняется. Однако по данным местного издания The Santa Fe New Mexican, их хватило для того, чтобы поставить лаборатории так называемую красную оценку, которая предупреждает о плохом состоянии безопасности на объекте и требует срочного принятия мер.
В самой лаборатории заявили, что уже приняли меры по повышению уровня безопасности. Кроме этого, был проведен дополнительный инструктаж персонала.
Национальная лаборатория ядерных исследований в Лос-Аламосе стала единственной из 16, получившей красную оценку. Еще два объекта получили желтые оценки, рекомендующие усовершенствовать нормы безопасности. Остальные 13 лабораторий выдержали все тесты, получив зеленые оценки.
О каких именно нарушениях идет речь, не уточняется. Однако по данным местного издания The Santa Fe New Mexican, их хватило для того, чтобы поставить лаборатории так называемую красную оценку, которая предупреждает о плохом состоянии безопасности на объекте и требует срочного принятия мер.
В самой лаборатории заявили, что уже приняли меры по повышению уровня безопасности. Кроме этого, был проведен дополнительный инструктаж персонала.
Национальная лаборатория ядерных исследований в Лос-Аламосе стала единственной из 16, получившей красную оценку. Еще два объекта получили желтые оценки, рекомендующие усовершенствовать нормы безопасности. Остальные 13 лабораторий выдержали все тесты, получив зеленые оценки.
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