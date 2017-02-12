Трамп выразил восхищение своей дочерью Иванкой

I am so proud of my daughter Ivanka. To be abused and treated so badly by the media, and to still hold her head so high, is truly wonderful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 февраля 2017 г.

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person — always pushing me to do the right thing! Terrible! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 февраля 2017 г.

Президент США прокомментировал эту ситуацию на своей странице в Twitter.: «Я так горжусь моей дочерью Иванкой. Оскорбляемая и с таким плохим отношением к себе со стороны СМИ, она продолжает идти с высоко поднятой головой. Это правда потрясающе!».Сеть универмагов Nordstrom отказалась от очередной закупки модной одежды, обуви и аксессуаров, которые производятся под брендом Ivanka Trump. В компании утверждают, что это решение связано с низким спросом. Президент Дональд Трамп поспешил вступиться за дочь, заявив, что компания Nordstrom обошлась с Иванкой несправедливо.: «С моей дочерью Иванкой обошлись несправедливо. Она замечательный человек — всегда подталкивает меня делать правильные вещи».