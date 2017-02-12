Сегодня
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 12.02, 16:06

Трамп выразил восхищение своей дочерью Иванкой

5 комментариев

Трамп выразил восхищение своей дочерью Иванкой

Трамп выразил восхищение своей дочерью Иванкой

Дональд Трамп решил поддержать дочь на фоне скандала с отказом сети универмагов продлить контракт о продаже одежды ее бренда.

Президент США прокомментировал эту ситуацию на своей странице в Twitter.

Дональд Трамп: «Я так горжусь моей дочерью Иванкой. Оскорбляемая и с таким плохим отношением к себе со стороны СМИ, она продолжает идти с высоко поднятой головой. Это правда потрясающе!».




Сеть универмагов Nordstrom отказалась от очередной закупки модной одежды, обуви и аксессуаров, которые производятся под брендом Ivanka Trump. В компании утверждают, что это решение связано с низким спросом. Президент Дональд Трамп поспешил вступиться за дочь, заявив, что компания Nordstrom обошлась с Иванкой несправедливо.

Дональд Трамп: «С моей дочерью Иванкой обошлись несправедливо. Она замечательный человек — всегда подталкивает меня делать правильные вещи».


Новости по теме

Смена власти в США

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru