«Зенит-Арена» прошла первое испытание болельщиками

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Санкт-Петербурге открыли для посетителей новый стадион «Зенит-Арена». Десять тысяч человек, которым посчастливилось получить бесплатные билеты, убедились, что спортивный комплекс готов принять любые соревнования, в том числе чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Первым гостям арены показали зрелищное мотошоу и выступление чирлидеров.
Одно дело — официальная сдача в эксплуатацию. И совсем другое — впервые пустить на стадион тысячи зрителей. Так мероприятие и назвали — испытания арены. Впервые спустя десять лет после сноса старого стадиона мимо памятника Кирову потянулись толпы людей. Впервые в реальном режиме заработали металлодетекторы на входе.
Со времен гонок на тачанках, под которые строился старый стадион, требования к безопасности объектов сильно изменились. Появились пункты пропуска со стеклянными дверями. Но кое-что осталось прежним.
С каждой ступенькой посетитель стадиона все более настраивается на нужную волну, а в конце пути его встречает циклопическое здание инопланетной архитектуры. Для тех, кто не может преодолеть подъем, предусмотрены специальные лифты. От них совсем близко до трибун.
Пальму первенства организаторы решили не делить и объявили: «Все вы — первый зритель». Все десять тысяч пришедших. И началась проверка стадиона на «человековместимость» и «болельщикопригодность». Достаточно ли широки двери, нет ли давки в фойе, хватает ли кафе и туалетов.
Арену испытывали, чем могли, — танцорами, чирлидерами, дрессированными медведями и мотоциклистами. Она честно выдержала всех. А ограждение — еще и вырвавшийся на свободу квадроцикл. Световые приборы работали, звук гремел. Словом — испытания удались.
Игорь Албин, вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Мы также испытывали и системы безопасности. Они устраивают и администрацию города, и правоохранительные органы».
Дальше все пойдет по нарастающей. На следующие испытания пригласят уже около тридцати пяти тысяч зрителей. А к апрелю вырастят газон на знаменитом выкатном поле и проведут первый официальный футбольный матч.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ильи Федосова.
Со времен гонок на тачанках, под которые строился старый стадион, требования к безопасности объектов сильно изменились. Появились пункты пропуска со стеклянными дверями. Но кое-что осталось прежним.
С каждой ступенькой посетитель стадиона все более настраивается на нужную волну, а в конце пути его встречает циклопическое здание инопланетной архитектуры. Для тех, кто не может преодолеть подъем, предусмотрены специальные лифты. От них совсем близко до трибун.
Пальму первенства организаторы решили не делить и объявили: «Все вы — первый зритель». Все десять тысяч пришедших. И началась проверка стадиона на «человековместимость» и «болельщикопригодность». Достаточно ли широки двери, нет ли давки в фойе, хватает ли кафе и туалетов.
Арену испытывали, чем могли, — танцорами, чирлидерами, дрессированными медведями и мотоциклистами. Она честно выдержала всех. А ограждение — еще и вырвавшийся на свободу квадроцикл. Световые приборы работали, звук гремел. Словом — испытания удались.
Игорь Албин, вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Мы также испытывали и системы безопасности. Они устраивают и администрацию города, и правоохранительные органы».
Дальше все пойдет по нарастающей. На следующие испытания пригласят уже около тридцати пяти тысяч зрителей. А к апрелю вырастят газон на знаменитом выкатном поле и проведут первый официальный футбольный матч.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ильи Федосова.
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