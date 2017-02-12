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  • 12.02, 16:06

В Панаме арестованы основатели Mossack Fonseca

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В Панаме арестованы основатели Mossack Fonseca

В Панаме арестованы основатели Mossack Fonseca

В Панаме по обвинению в коррупции арестованы Юрген Моссак и Рамон Фонсека — основатели фирмы Mossack Fonseca, прогремевшей на весь мир в апреле 2016 года после публикации расследования об офшорных счетах политиков и знаменитостей.

Генеральный прокурор Панамы, слова которой приводит Reuters, заявила, что собранные материалы «позволяют рассматривать Mossack Fonseca как преступную организацию, которая скрывала активы и денежные средства сомнительного происхождения». Отмечается, что проводить расследование панамским прокурорам помогали коллеги из Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, Швейцарии и США.

Моссак и Фонсека взяты под стражу из-за опасения панамских властей, что они могут бежать из страны.



В апреле 2016 года Международный консорциум журналистских расследований, базирующийся в Вашингтоне, опубликовал 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах 12 действующих и бывших мировых лидеров. Среди них экс-президенты Египта Хосни Мубарк и Ливии Муаммар Каддафи, президент Сирии Башар Асад, экс-премьер Исландии Сигмундур Давид Гуннлейгссон, президент Украины Пётр Порошенко, а также мексиканские наркобароны, члены британской палаты лордов,а также звезды спорта и шоу-бизнеса.

Опубликованные данные охватывают период с 1977 по 2015 годы. Юридическую поддержку в регистрации компаний на офшорах им, по данным расследования, оказывала именно Mossack Fonseca.

По данным WikiLeaks, публикацию «Панамагейт» финансировали Агентство по международному развитию США и Фонд Сороса.

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