Россиянин Махачев победил американца Ленца на UFC 208

Российский боец ММА Ислам Махачев нанес поражение американцу Нику Ленцу в рамках шоу UFC 208 в Бруклине.
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Все судьи отдали победу россиянину — 30:25, 30:25, 30:27. Теперь на счету Махачева 14 побед и одно поражение в ММА.
После боя Махачев в шутку потребовал от президента UFC Дэйны Уайта организовать ему «денежный» бой, например, с Мэйуэзером, сообщает ТАСС.
Ранее в СМИ проходила информация, что экс-боксер Флойд Мэйуэзер-младший предложил звезде UFC Конору Макгрегору $15 млн за организацию боя в UFC. Дэйна Уайт исключил возможность встречи двух знаменитых спортсменов в UFC.
UFC 208 results: Islam Makhachev works over Nik Lentz for dominant unanimous decision https://t.co/dYrDWQa3wB— MMAjunkie (@MMAjunkie) 12 февраля 2017 г.
После боя Махачев в шутку потребовал от президента UFC Дэйны Уайта организовать ему «денежный» бой, например, с Мэйуэзером, сообщает ТАСС.
Ранее в СМИ проходила информация, что экс-боксер Флойд Мэйуэзер-младший предложил звезде UFC Конору Макгрегору $15 млн за организацию боя в UFC. Дэйна Уайт исключил возможность встречи двух знаменитых спортсменов в UFC.
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