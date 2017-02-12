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  • 12.02, 16:06

Россиянин Махачев победил американца Ленца на UFC 208

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Россиянин Махачев победил американца Ленца на UFC 208

Россиянин Махачев победил американца Ленца на UFC 208

Россиянин Махачев победил американца Ленца на UFC 208
  • Фото: mmajunkie.com

    • Российский боец ММА Ислам Махачев нанес поражение американцу Нику Ленцу в рамках шоу UFC 208 в Бруклине.

    Все судьи отдали победу россиянину — 30:25, 30:25, 30:27. Теперь на счету Махачева 14 побед и одно поражение в ММА.


    После боя Махачев в шутку потребовал от президента UFC Дэйны Уайта организовать ему «денежный» бой, например, с Мэйуэзером, сообщает ТАСС.

    Ранее в СМИ проходила информация, что экс-боксер Флойд Мэйуэзер-младший предложил звезде UFC Конору Макгрегору $15 млн за организацию боя в UFC. Дэйна Уайт исключил возможность встречи двух знаменитых спортсменов в UFC.

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