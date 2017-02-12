Опрос: почти 70% россиян видят угрозу в НАТО

67% россиян воспринимают Североатлантический альянс как угрозу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Gallup.
Согласно данным опроса, только 3% российских респондентов считают НАТО защитой, а 20% не воспринимают альянс ни как защиту, ни как угрозу.
Отмечается, что число россиян, считающих НАТО угрозой для себя, выросло на 29 процентных пунктов с 2012 года и является самым высоким с момента проведения Gallup опросов по данной теме в России в 2008 году.
При этом 29% украинцев, 25% граждан Казахстана, 21% граждан Азербайджана и 19% граждан Киргизии считают альянс своей защитой. На Украине 35% респондентов видят угрозу в альянсе.
В Белоруссии 3% респондентов считают НАТО защитой и 54% — угрозой. В Молдавии соответствующие показатели равны 16% и 27%, в Грузии — 37% и 8%.
В восточной части Европы больше всего на защиту НАТО рассчитывают жители Косово (90%) и Албании (70%). В Латвии, Литве и Эстонии почти 50% опрошенных также позитивно относятся к альянсу.
Опрос Gallup проводился по телефону в течение 2016 года. В нем участвовали по тысяче человек старше 15 лет из каждой страны. Исключение составляет РФ, где были опрошены 2 тысячи совершеннолетних респондентов.
Most NATO Members in Eastern Europe See It as Protection… https://t.co/H2SpS0UCJA pic.twitter.com/yADUw4JSvx— GallupNews (@GallupNews) 10 февраля 2017 г.
Отмечается, что число россиян, считающих НАТО угрозой для себя, выросло на 29 процентных пунктов с 2012 года и является самым высоким с момента проведения Gallup опросов по данной теме в России в 2008 году.
При этом 29% украинцев, 25% граждан Казахстана, 21% граждан Азербайджана и 19% граждан Киргизии считают альянс своей защитой. На Украине 35% респондентов видят угрозу в альянсе.
В Белоруссии 3% респондентов считают НАТО защитой и 54% — угрозой. В Молдавии соответствующие показатели равны 16% и 27%, в Грузии — 37% и 8%.
В восточной части Европы больше всего на защиту НАТО рассчитывают жители Косово (90%) и Албании (70%). В Латвии, Литве и Эстонии почти 50% опрошенных также позитивно относятся к альянсу.
Опрос Gallup проводился по телефону в течение 2016 года. В нем участвовали по тысяче человек старше 15 лет из каждой страны. Исключение составляет РФ, где были опрошены 2 тысячи совершеннолетних респондентов.
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