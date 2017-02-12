В Венеции ярким световым шоу открылся знаменитый карнавал

Тысячи туристов съехались в Венецию, где в субботу стартовал традиционный карнавал.
По сложившейся традиции, знаменитый карнавал начался на венецианских каналах водным световым шоу на лодках и гондолах. Тема нынешнего открытия — красоты и тайны подводного мира.
Карнавал продлится до 28 февраля, «жирного вторника». Две недели улицы итальянского города будут запружены людьми в масках и ярких костюмах, на площадях и на воде пройдут уличные спектакли, концерты, представления. А в старинных домах будут проводиться балы-маскарады.
Главные карнавальные события — «Праздник Марий» и «Полет Ангела» — назначены на следующие выходные.
Карнавал продлится до 28 февраля, «жирного вторника». Две недели улицы итальянского города будут запружены людьми в масках и ярких костюмах, на площадях и на воде пройдут уличные спектакли, концерты, представления. А в старинных домах будут проводиться балы-маскарады.
Главные карнавальные события — «Праздник Марий» и «Полет Ангела» — назначены на следующие выходные.
Welcome to Venezian carnival! Opening day / Всё что сегодня вечером творилось, наверное, сродни истории. Мои эмоции вам всё равно не получится передать, ведь правильно говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. По этому ни одной фото на телефоне у меня нет! Зато видео в сториз, которые доступны вам с самого открытия и 24 часа. Так что всех туда приглашаю! Это было нечто особенное. От музыки хотелось плакать, от летающего ангела взлететь, от светящихся медуз танцевать. А в Венеции просто жить. Жить ради ЭТОГО МОМЕНТА. ❤️Остальные рассказы будут чуть позже #carnevale #carnevaledivenezia #veneziancarnival #venice #italia #italy #venezia #venicecarnival #venicecarnival2017 #carnevalopenning #italiaamoremio #happyday #goodmood
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