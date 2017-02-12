В Венеции ярким световым шоу открылся знаменитый карнавал

Venice Carnival Фото опубликовано Stanislav Florian (@florianek83) Фев 11 2017 в 3:09 PST

#КарнавалвВенеции2017 #venezia🇮🇹 #Карнавал #Венеция #Venicecarnival Фото опубликовано Alex Smirnov (@casperff) Фев 11 2017 в 1:32 PST

По сложившейся традиции, знаменитый карнавал начался на венецианских каналах водным световым шоу на лодках и гондолах. Тема нынешнего открытия — красоты и тайны подводного мира.Карнавал продлится до 28 февраля, «жирного вторника». Две недели улицы итальянского города будут запружены людьми в масках и ярких костюмах, на площадях и на воде пройдут уличные спектакли, концерты, представления. А в старинных домах будут проводиться балы-маскарады.Главные карнавальные события — «Праздник Марий» и «Полет Ангела» — назначены на следующие выходные.