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  • 12.02, 16:06

Около 70 человек отравились выхлопными газами на гонках в Бельгии

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Около 70 человек отравились выхлопными газами на гонках в Бельгии

Около 70 человек отравились выхлопными газами на гонках в Бельгии

Около 70 человек отравились выхлопными газами на гонках в Бельгии
  • Фото: @SarkisGeerts /twitter.com

    • В бельгийском городе Вавр в павильоне для картинга вышла из строя система вентиляции.

    Из-за поломки люди начали вдыхать выхлопные газы от гоночных авто. В итоге пострадали 67 человек.


    Пятеро получили тяжелое отравление, 12 — средней тяжести. Еще у 50 человек легкое отравление, сообщает РИА Новости.

    Пострадавших развезли по разным больницам, включая брюссельские.

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