Около 70 человек отравились выхлопными газами на гонках в Бельгии

В бельгийском городе Вавр в павильоне для картинга вышла из строя система вентиляции.
Из-за поломки люди начали вдыхать выхлопные газы от гоночных авто. В итоге пострадали 67 человек.
Пятеро получили тяжелое отравление, 12 — средней тяжести. Еще у 50 человек легкое отравление, сообщает РИА Новости.
Пострадавших развезли по разным больницам, включая брюссельские.
Il y a toujours de nombreux services de secours et de police au WIK, le nouveau karting de Wavre, suite à l’intoxication massive au CO pic.twitter.com/E7Q5qJjA25— François Namur (@FrancoisNamur) 11 февраля 2017 г.
Пятеро получили тяжелое отравление, 12 — средней тяжести. Еще у 50 человек легкое отравление, сообщает РИА Новости.
Пострадавших развезли по разным больницам, включая брюссельские.
Комментарии