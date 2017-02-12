В Казани врачи спасают отравившихся газом детей

Пять человек, в том числе трое детей, отравились угарным газом в казанском поселке Константиновка.
Как сообщает республиканский Минздрав, трое детей находятся в тяжелом состоянии. Они госпитализированы в детскую республиканскую клиническую больницу.
Двое взрослых находятся в состоянии средней степени тяжести. Из увезли в больницу №7.
Обстоятельства ЧП устанавливаются.
Двое взрослых находятся в состоянии средней степени тяжести. Из увезли в больницу №7.
Обстоятельства ЧП устанавливаются.
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