Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 12 февраля

Телефон, который не боится горячей воды с мылом, умные ручки с самоотключением для любой плиты, созданная в лаборатории новая форма жизни и
кое-что еще — в горячей пятерке удивительных открытий и изобретений со всего мира по версии программы «Чудо техники».
5. Ванна для телефона
Одна из японских компаний продемонстрировала телефон, который можно мыть под краном, причем горячей водой с мылом. Новинка стала ответом на опасения многих пользователей, которые не без оснований считают свои телефоны довольно грязными.
4. Ученые против гомеопатии
Историческим событием для отечественной медицины уже называют то, что сделала 6 февраля 2017 года комиссия Российской академии наук по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований. Она издала специальный меморандум, в котором прямо назвала гомеопатию лженаукой, а ее методы — не имеющими подтверждения эффективности. Об этом свидетельствуют результаты серьезных научных исследований в разных странах, и во многих зарубежных государствах гомеопатические лекарства запрещено оплачивать за счет государственных страховок.
Отечественные ученые теперь тоже предлагают Минздраву и другим ведомствам пересмотреть место гомеопатии в российской системе здравоохранения.
3. Гены вкуса
Команда генетиков из Университета Флориды опубликовала в журнале Science работу, которая обнадеживает всех любителей вкусных помидоров. В результате анализа генов около 400 сортов томатов удалось выделить те гены, которые отвечают за хорошие аромат и вкус. При селекции хорошо хранящихся современных сортов часть этих генов была утрачена.
Теперь профессор Гарри Кли и его коллеги точно знают, что надо вернуть в ДНК, чтобы томаты снова стали аппетитными не только по форме, но и по содержанию.
2. «Умная» плита
Сделать любую кухонную плиту — хоть газовую, хоть электрическую — «умной» и безопасной обещает небольшая компания из США. Она представила электронные ручки для плит. Они легко надеваются на место стандартных и крутятся с помощью встроенных моторчиков. Также в систему входит потолочный датчик с детекторами дыма, газа и движения. Это нужно, чтобы настроить плиту на автоматическое выключение в случае пожара или утечки либо отсутствия движений в кухне в течение заданного времени.
Таким образом, вас не будет волновать, выключили ли вы газ, уходя из дома. Кстати, проверить и выключить вручную всегда можно и с помощью связанного с плитой приложения для смартфона — и неважно, где вы находитесь.
1. Новая форма жизни
Международной группе ученых под руководством профессора Флойда Ромесберга, возможно, удалось сделать важный шаг на пути создания совершенно новой формы жизни. Исследователи сумели изменить сам язык построения генов, внедрив туда два искусственно синтезированных, не существующих в природе азотистых основания. Как мы знаем из школы, ДНК формируется из четырех оснований, обозначаемых в русском языке буквами А, Г, Т и Ц, а здесь удалось создать еще X и Y.
Модифицированная кишечная палочка получилась жизнеспособной, а ученые полагают, что впереди их ожидает множество интереснейших открытий на тему «какими могут быть синтетические живые организмы».
Одна из японских компаний продемонстрировала телефон, который можно мыть под краном, причем горячей водой с мылом. Новинка стала ответом на опасения многих пользователей, которые не без оснований считают свои телефоны довольно грязными.
4. Ученые против гомеопатии
Историческим событием для отечественной медицины уже называют то, что сделала 6 февраля 2017 года комиссия Российской академии наук по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований. Она издала специальный меморандум, в котором прямо назвала гомеопатию лженаукой, а ее методы — не имеющими подтверждения эффективности. Об этом свидетельствуют результаты серьезных научных исследований в разных странах, и во многих зарубежных государствах гомеопатические лекарства запрещено оплачивать за счет государственных страховок.
Отечественные ученые теперь тоже предлагают Минздраву и другим ведомствам пересмотреть место гомеопатии в российской системе здравоохранения.
3. Гены вкуса
Команда генетиков из Университета Флориды опубликовала в журнале Science работу, которая обнадеживает всех любителей вкусных помидоров. В результате анализа генов около 400 сортов томатов удалось выделить те гены, которые отвечают за хорошие аромат и вкус. При селекции хорошо хранящихся современных сортов часть этих генов была утрачена.
Теперь профессор Гарри Кли и его коллеги точно знают, что надо вернуть в ДНК, чтобы томаты снова стали аппетитными не только по форме, но и по содержанию.
2. «Умная» плита
Сделать любую кухонную плиту — хоть газовую, хоть электрическую — «умной» и безопасной обещает небольшая компания из США. Она представила электронные ручки для плит. Они легко надеваются на место стандартных и крутятся с помощью встроенных моторчиков. Также в систему входит потолочный датчик с детекторами дыма, газа и движения. Это нужно, чтобы настроить плиту на автоматическое выключение в случае пожара или утечки либо отсутствия движений в кухне в течение заданного времени.
Таким образом, вас не будет волновать, выключили ли вы газ, уходя из дома. Кстати, проверить и выключить вручную всегда можно и с помощью связанного с плитой приложения для смартфона — и неважно, где вы находитесь.
1. Новая форма жизни
Международной группе ученых под руководством профессора Флойда Ромесберга, возможно, удалось сделать важный шаг на пути создания совершенно новой формы жизни. Исследователи сумели изменить сам язык построения генов, внедрив туда два искусственно синтезированных, не существующих в природе азотистых основания. Как мы знаем из школы, ДНК формируется из четырех оснований, обозначаемых в русском языке буквами А, Г, Т и Ц, а здесь удалось создать еще X и Y.
Модифицированная кишечная палочка получилась жизнеспособной, а ученые полагают, что впереди их ожидает множество интереснейших открытий на тему «какими могут быть синтетические живые организмы».
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