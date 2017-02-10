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  • 10.02, 23:46

Евро опустился ниже 62 рублей впервые с 21 июля 2015 года

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Евро опустился ниже 62 рублей впервые с 21 июля 2015 года

Евро опустился ниже 62 рублей впервые с 21 июля 2015 года

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже обновил очередной минимум с июля 2015 года.

К вечеру пятницы курс евро снизился на 87 коп. и составил 61,98 руб., отмечает «Интерфакс».

Таким образом, курс опустился ниже отметки в 62 руб. впервые с 21 июля 2015 года.

Снижение курсов евро и доллара происходило в течение дня. Ранее эти валюты на обновили минимумы к рублю с июля 2015 года.

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