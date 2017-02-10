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  • 10.02, 23:45

Полиция поймала дебошира, избившего сотрудника авиакомпании во Внуково

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Полиция поймала дебошира, избившего сотрудника авиакомпании во Внуково

Полиция поймала дебошира, избившего сотрудника авиакомпании во Внуково

Полиция поймала дебошира, избившего сотрудника авиакомпании во Внуково

Полицейские задержали и допросили мужчину, который напал на сотрудника авиакомпании в аэропорту Внуково. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу.

Из сообщения пресс-службы: «Сотрудники полиции пресекли действия мужчины и доставили его в дежурную часть, где он был опрошен и отпущен. С него было взято обязательство о явке».

По факту произошедшего проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что разъяренный пассажир, опоздавший на рейс в московском аэропорту Внуково, избил сотрудника авиакомпании «Победа» после того, как не смог вернуть деньги за билет. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.

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