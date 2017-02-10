Полиция поймала дебошира, избившего сотрудника авиакомпании во Внуково

Полицейские задержали и допросили мужчину, который напал на сотрудника авиакомпании в аэропорту Внуково. Об этом сообщили в
пресс-службе управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу.
Из сообщения пресс-службы: «Сотрудники полиции пресекли действия мужчины и доставили его в дежурную часть, где он был опрошен и отпущен. С него было взято обязательство о явке».
По факту произошедшего проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение, передает РИА Новости.
избил сотрудника авиакомпании «Победа» после того, как не смог вернуть деньги за билет. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.
По факту произошедшего проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение, передает РИА Новости.
избил сотрудника авиакомпании «Победа» после того, как не смог вернуть деньги за билет. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.
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